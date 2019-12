L’Alcúdia-Maristes gana en un partit espectacular a un rival directe com el Benetússer

Connect on Linked in

L’Alcúdia-Maristes Algemesí es col·loca segon en la competida lliga femenina de la Primera Divisió Nacional. Les pupil·les d’Eduardo Escartí van véncer a un rival directe com el CH Benetússer i aconsegueixen ja 19 punts, a dos de l’Almassora i un per davant de l’Alacant. El Benetússer, que sorprenentment ha encadenat dues derrotes seguides i ja tres en els últims cinc trobades, cau fins a la quarta posició, amb 18 punts. Les riberenques van completar un partit molt seriós en el qual van haver de remuntar i també van veure com les visitants igualaven en diverses ocasions en el marcador. Només la concentració durant tots els minuts i la capacitat de reacció (fins i tot psicològica) va permetre que s’emportaren els dos importants punts que els fan seguir el deixant del potent líder de lliga. Segons explica l’entrenador del conjunt marista, Eduardo Escartí: “Un partit molt intens i molt igualat davant un rival directe. Al descans ja guanyàvem de dos a pesar que elles van aconseguir posar-se per davant en els primers minuts.

El treball va ser molt seriós en defensa a partir d’ací. Un bon principi en la segona part ens va permetre anar-nos en el marcats fins a una diferència de cinc gols però el Benetússer no es va rendir i va tornar a igualar el partit. En els minuts finals va haver-hi un parell de jugades molt decisives, amb bones defenses nostres i contrataques que ens van permetre distanciar-nos. El partit va ser molt emocionant. Aquesta victòria ens dona molta força per a seguir en la lluita per l’ascens. Anem per l’última jornada de la primera volta amb tota la il·lusió de poder seguir a dalt en la taula”.



La pròxima trobada serà davant el Llevant UDBM Marni aquesta setmana, abans de les vacances de final d’any.

L’Alcúdia-Maristes Algemesí 25-22 Benetússer

L’Alcúdia-Maristes Algemesí – Teresa Bosch, Ana Gil (3), Eva Piera, Sara Hervás, Julia Calduch (5), Beatriz Rumbau, Cristina Rumbau, María Pérez (8), Carmen Muñoz, María Fuster, Nuria Magraner (6), Cristina Chinita (2), Judit Salvadó (1) i Alba Bastida (6).

Entrenador Eduardo Escartí.

Benetússer – Marina Pérez, Lara Clement (6), Beatriz Herreros (5), Patricia Gil, Lorena Vergara (3), Carla Campaña, Carolina Gimeno, Sandra Vergara, Carmen Paradinas, Carolina Expósito (3), Cristina Morell i Andrea Galisteo.

Entrenador: Lorda Vedell.

Àrbitres: Gerardo Eloy Bohigas.

Estadi: Pavelló Municipal de l’Alcúdia.