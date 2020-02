L’Alcúdia-Maristes també venç en la pista de l’Altea

Connect on Linked in

Complicat serà que es torne a donar una lliga de la duresa de l’actual Primera Divisió Nacional femenina, en la qual està enclavat l’Alcúdia-Maristes Algemesí. Les pupil·les d’Eduardo Escartí compleixen pràcticament totes les setmanes i compten amb uns números d’autèntic luxe, amb 15 victòries, 1 empat i només 2 derrotes però encara així no són líders i han de lluitar amb el Trànsits Duaners Alacant, l’Almassora i el Benetússer per les places que donaran accés a la lluita per l’ascens de categoria. Una rivalitat amb el ganivet en boca, en el qual no cap ensopegada. Cal fregar la perfecció.



Les riberenques van tornar a guanyar aquest cap de setmana. Ho van fer en la pista del Club Esportiu Vila Blanca Altea per 18-20 després d’un complet partit en el qual van haver de fer front, sobretot, a l’encert anotador de la local Carolina Estévez, que va tindre el seu dia i es va convertir en un huracà en atac, amb nou gols. Les maristes van demostrar un joc més col·lectiu i es van emportar la victòria des del gust per la combinació coral. Per exemple en l’aspecte anotador es va repartir el protagonisme i dones com Julia Calduch van sumar 5 gols, per sis María Pérez i Núria Magraner. Segons l’entrenador, Eduardo Escartí: “Va ser un partit que es va posar molt complicat, amb un Altea molt motivat que va estrényer de valent i una portera molt encertada. Ens va deixar amb només set gols al descans.

Un marcador impropi de la nostra habitual facilitat en atac. En la segona partisca, canviem el sistema defensiu i els vam posar en més dificultats. Enganxem alguns contraatacs no que havien existit en la primera meitat i ja aconseguim anar-nos en el marcador de cara al final del partit. Al final, guanyem de només dos gols. Victoria molt treballada i patida. L’equip es va haver de faixar. Ho va demostrar l’esforç de tot el conjunt. El pitjor va ser el fort esquinç que va patir Eva Piera, que causarà baixa durant diverses setmanes. El que ens faltava perquè acumulem moltes baixes. A veure com sobrevivim”.



El pròxim partit de les maristes serà a casa davant el Torrevieja el diumenge a les 12 hores.

Club Esportiu Vila Blanca Altea 18-20 L’Alcúdia-Maristes Algemesí

Club Esportiu Vila Blanca Altea – Susana Martínez, María Lledó, Miriam Álvarez (3), Chleo Dietrich (1), Maite Serrat, Ana Soliveres, Teresa Mulet (1), Paula Pérez, Selina Marisa (3), Ana Berenguer, Debora Cristina (1), Carolina Estévez (9) i Mireia Sánchez.

Entrenador: Miguel Lledó.

L’Alcúdia-Maristes Algemesí –Ana Gil (3), Eva Piera, Julia Calduch (5), Beatriz Rumbau (3), Cristina Rumbau, María Pérez (6), Carmen Muñoz, Nuria Magraner (6), Cristina Chinita, Judit Salvadó, Noelia Marco i Alba Bastida.

Entrenador Eduardo Escartí.

Àrbitres: Jesús Gómez i Jaime Fructuoso.

Parcials: Al descans 11-7 i al final 18-20.

Estadi: Pavelló Municipal de l’Alcúdia.