L’Alcúdia nomena a Vicent Madramany Vallés com a fill predilecte del municipi

L’acte de nomenament, amb el qual també es vol retre homenatge pòstum a l’alcudienc, tindrà lloc el pròxim dissabte, 23 de març, a la Casa de la Cultura.

El passat mes de gener l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, al seu plenari i per unanimitat de tots els grups polítics, el nomenament de Vicent Madramany Vallés com a fill predilecte del poble (a títol pòstum): una decisió amb la qual també es pretén retre homenatge a l’alcudienc, qui ha jugat un paper essencial en donar a conèixer l’art del municipi i del país, entre altres mèrits.

A l’Alcúdia, Vicent Madramany sempre ha sigut un referent en la internacionalització del món corporatiu, destacant-se la seua tasca com a gerent de la CANSO, Cooperativa Agrícola de l’Alcúdia, o el fet que posteriorment fóra destinat amb la Cooperativa de segon grau ANECOOP a Perpinyà amb l’objectiu d’obrir el mercat europeu als conreus agrícoles locals: un propòsit el qual va aconseguir amb èxit.

De Vicent Madramany també es destaca el seu paper determinant pel que fa a l’art, matèria per la qual sentia una gran passió (sobretot pel que fa a l’àmbit local i nacional). Així doncs, va ser també en Perpinyà on va obrir el museu d’art contemporani “À cent mètres du centre du monde” (a cent metres del centre del món), el qual amb el pas del temps s’ha convertit en un dels centres més rellevants del país i on s’han exposat les obres de reconegudes figures internacionals, com Tony Beuan, Valerio Adami, Ben Vautier, Claude Viallat o Jean Le Gac, entre altres exemples.

Així mateix, l’alcudienc sempre ha tingut com a objectiu primordial donar a conèixer l’art local i nacional, oferint al museu, ubicat a 100 metres de l’estació de Perpinyà, exposicions d’obres com les de Manuel Boix, Adrià Pina o Artur Heras (algunes de les quals ja formen part de la seua col·lecció permanent). Aquestes labors van fer que, en 2009, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana signés un conveni amb el seu centre per a la promoció dels artistes valencians, promoció que s’ha mantingut fins a l’actualitat.

L’acte de nomenament es durà a terme a la Casa de la Cultura el pròxim dissabte, 23 de març, a les 19.00 hores de la vesprada. A l’esdeveniment hi participaran l’Alcalde Andreu Salom, a més de diversos regidors, regidores i representants dels grups polítics de l’Ajuntament de l’Alcúdia.