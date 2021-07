L’Alcúdia oferirà un servei de recollida i control d’animals abandonats

Connect on Linked in

El projecte es va presentar a Tavernes, l’altra població que, junt amb l’Alcúdia, posarà a disposició de 51 municipis, les instal·lacions per als nuclis zoològics que formaran els dos refugis.

La reunió va estar encapçalada per la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, acompanyada pel secretari autonòmic d’agricultura, Roger Llanes i el gerent de la Mancomunitat, Sergi Machí. També van estar presents a l’acte, Txema Peláez, president Mancomunitat Ribera Alta, Òscar Navarro, president del Consorci de la Ribera, Assumpta Domínguez, vicepresidenta de la Mancomunitat Safor, Mònica Palomares, regidora de Benestar Animal de Tavernes i Isabel Madramany, regidora de medi ambient i responsable de Benestar Animal de l’Alcúdia.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ofereix la possibilitat de situar les instal·lacions del nucli zoològic en un dels polígons industrials del municipi, sector 15, prop de l’Ecoparc Municipal i de la Cooperativa Agrícola, mitjançant la cessió de 4.062,92 m² de sòl.

Tant l’espai que ha oferit l’Alcúdia com el de Tavernes compten amb els requisits bàsics necessaris per a la ubicació de les instal·lacions dels nuclis zoològics. La inversió total per a cada un d’ells és d’uns 557.000 euros mentre que les despeses anuals, per a cada un dels nuclis i en conseqüència, per a les dues poblacions, d’uns 180.000 euros.

Els municipis que ja s’han adherit, expressament, al projecte i als seus serveis són 51 pobles de les comarques de la Ribera i de la Safor, concretament 30 pobles de la Ribera i 21 de la Safor.

Les instal·lacions disposaran d’espai per a canins, amb una capacitat òptima de 200 gossos. Espai per a felins, domèstics i ferals que necessiten atenció. Per a altres animals, com els èquids, també hi haurà espai polivalent, de forma provisional. El recinte també disposarà d’espai de cura amb una consulta veterinària i quiròfan.

Durant este 2021 s’ha formalitzat la cessió dels solars de l’Alcúdia i Tavernes. S’ha redactat el projecte constructiu i d’activitat i s’ha formalitzat el finançament de la inversió. Per a l’any vinent, es durà a terme la construcció, l’equipament de les instal·lacions, les autoritzacions per al funcionament, la selecció del personal i la licitació del servei de col·laboració en la recollida, manteniment, acollida i adopció. L’inici d’este servei està previst que comence el gener del 2023.