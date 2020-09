L’Alcúdia posa en marxa la 21a Campanya de gratuïtat dels llibres de text

Connect on Linked in

Tal i com ha fet des de l’any 2000, l’Ajuntament de l’Alcúdia continua amb el compromís de col·laborar amb les famílies per tal d’aconseguir una educació pública no només universal, sinó realment gratuïta. L’alumnat d’infantil rebrà un total de 15.792 euros

A l’Alcúdia, els alumnes de primària, ESO i FPB participen dels bancs de llibres que l’Ajuntament va posar en funcionament als centres del poble amb fons totalment municipals. Aquests bancs foren inclosos, a partir del curs 2016- 2017, dins el programa de Gratuïtat de Llibres que la Conselleria d’Educació va posar en marxa. Com que els 329 alumnes d’educació infantil no estan dins del programa finançat per la Conselleria d’Educació, l’Ajuntament de l’Alcúdia continua amb el seu projecte d’ajudes i ha lliurat un val de 48€ per a cada xiquet o xiqueta dels quatre col·legis d’Infantil i primària del poble. Enguany, els vals s’han repartit en els mateixos centres i, en molts casos, s’han quedat directament a càrrec de les tutories d’aula, per a comprar material d’ús col·lectiu al llarg del curs.

Dins el pla Reactivem l’Alcúdia amb què l’Ajuntament vol ajudar a recuperar l’activitat del municipi en este context de pandèmia, s’han augmentat les ajudes vinculades a l’educació en un 20%, motiu pel qual l’import del xec de l’alumnat d’infantil passa dels 40€ del curs passat als 48 actuals. Esta iniciativa no sols ajuda a disminuir el cost econòmic que suposa per a les famílies l’inici del curs escolar, sinó que també potencia, fomenta i promociona els centres escolars de l’Alcúdia així com el comerç local (papereries i llibreries), ara que ens necessiten més que mai per mantindre la seua activitat.

El pressupost dels vals d’infantil suposa un total de 15.792, al qual s’ha de sumar els xecs que es donaran la pròxima setmana a l’alumnat de batxillerat (que enguany també augmenten un 20% i passen de 100 a 120 €. També augmenten el mateix percentatge en este exercici les beques transport i les ajudes per a material informàtic dels universitaris. Per a completar el paquet d’ajudes vinculades a l’educació, l’ajuntament abonarà en estre curs el 25% de la matrícula a tot l’alumnat del Centre Professional de Música de l’Alcúdia i el 10% del menjador de les escoletes infantils.