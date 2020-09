L’Alcúdia precinta les zones de joc dels parcs infantils

Connect on Linked in

Seguint la suggerència feta pels responsables de Salut Pública a l’àrea de la Ribera, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha decidit tancar les zones de joc com a mesura preventiva contra la COVID-19



La vesprada d’ahir la Policia Local i este matí el cos de voluntaris de Protecció Civil han procedit a precintar les zones de joc infantil de tots els parcs de l’Alcúdia. Abans d’això, el consistori havia començat una sèrie de neteges a fons dels parcs els cap de setmana, però donat l’increment de casos de PCR+ en COVID-19, l’ajuntament ha decidit clausurar-los de moment com a mesura preventiva.

Ahir l’alcalde de l’Alcúdia Andreu Salom va participar en la reunió amb el Departament de Salut Pública de l’hospital de la Ribera i la resta d’alcaldes dels municipis de la comarca que pertanyen a la mateixa àrea de salut. A eixa mateixa reunió es va informar que, a data del 15 de setembre, a l’Alcúdia hi ha 35 casos de Covid-19 que han donat positiu per PCR.

Eixe mateix migdia l’alcalde llançava un comunicat a través de xarxes en els que explicava la situació als veïns i veïnes alcudians, i on exposava la seua preocupació davant un possible rebrot a l’Alcúdia. “Per la part que ens toca a l’Ajuntament, els assegure que no dubtarem a fer qualsevol acció per tal de mantenir el Coronavirus a ratlla. Perquè la salut i el benestar dels alcudians i les alcudianes és la nostra màxima prioritat.”

Depenent de com evolucione la pandèmia, el consistori alcudià valorarà altres mesures preventives, com ara el tancament de les instal·lacions esportives.