L’Alcúdia: preparant la higiene per a la nova normalitat

L’obertura del xicotet comerç en la Fase 1 ha permés que la vida comercial de l’Alcúdia torne a funcionar, a poc a poc, amb certa normalitat. No obstant això, la necessitat de mantenir uns alts nivells d’higiene als locals ha fet que l’Ajuntament haja començat amb una iniciativa en què dona als més de 400 xicotets comerços de l’Alcúdia un lot amb productes desinfectants.



Els lots porten una garrafa de cinc litres amb gel higienitzant de mans per als usuaris i dependents que entren al comerç, i una altra, també de cinc litres, de netejador neutre amb oxigen actiu que permet desinfectar les instal·lacions. A més, inclouen un dispensador de mans pels clients, i un polvoritzador per a les tasques de neteja.



“Des del principi de la pandèmia de la COVID-19, l’ajuntament hem estat molt pendents dels comerços del poble, fins ara hem intentat ajudar els comerciants amb mesures com l’exempció de la taxa d’ocupació de terrasses, o del pagament del fem comercial i industrial, estem treballant en altres mesures importants que s’aprovaran al proper plenari – explica el regidor d’Hisenda i d’Activitats Econòmiques, Rubén Grau-. En este moment en què les mesures sanitàries són crucials tant per als comerciants com per al públic en general, i considerem que l’ajuntament els ha d’ajudar a dur-les a terme.”



L’empresa local Lavantia ha sigut l’encarregada de subministrar a l’Ajuntament estos lots, uns productes que en condicions normals hagueren suposat un cost de més de 60 euros però que l’empresa ha deixat a preu de cost. Açó ha suposat un gran estalviament per la compra d’eixos 500 lots, uns diners que ara es podran destinar a alguna de les altres ajudes socials i econòmiques que estan posant-se en marxa al “Pla Reactivem l’Alcúdia”.



A més, l’ajuntament ha començat a instal·lar uns dispensadors fixes al poble per garantir la higiene als locals públics. En primer lloc, s’han adequat 10 dispensadors exteriors de peu, un d’ells a l’entrada del mercat i la resta a les diferents instal·lacions esportives municipals, equipats a un sistema de pressió al terra que permet la subministració del líquid desinfectant sense necessitat de tocar l’aparell. Uns aparells proveïts per l’empresa alcudiana Inox Melmi S.L., també a un preu per baix de la seua venda al públic.



Així mateix s’ha encarregat un lot amb altres 100 dispensadors de paret, que s’instal·laran al més prompte possible als interiors de tots els edificis municipals, així com les escoles, i que permetran una ràpida desinfecció de mans en qualsevol moment.



Amb estes mesures, l’Ajuntament comença a preparar l’Alcúdia per a avançar cap a la nova normalitat, una condició en què serà cada vegada més important la higiene i la desinfecció personal.