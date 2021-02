L’Alcúdia proposa l’edifici de la Ludoteca per a la campanya de vacunació

Print This Post

La imminent ampliació de la campanya de vacunació a nous col·lectius i, especialment, a la gent més gran, és un repte que comportarà complexes necessitats logístiques. L’Ajuntament de l’Alcúdia s’ha postulat davant les autoritats sanitàries per aportar tots els recursos al seu abast.

La Ludoteca es tracta d’un espai lúdic que, actualment, es troba en desús a causa de les restriccions de la pandèmia. Per aquesta raó, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha proposat aquest edifici per a dur a terme la campanya de vacunació contra la COVID-19. L’edifici ja s’ha utilitzat, en ocasions anteriors, per a efectuar les extraccions de sang mensuals programades pel centre de transfusió de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’un edifici amb una ubicació cèntrica i accessible per a les persones majors. A més a més, s’ha reformat recentment, eliminant les barreres arquitectòniques i s’ha construït una rampa a l’entrada i s’han establert els adequats serveis. Per als casos en què siga necessari acostar a les persones amb vehicle, la Policia Local ja ha preparat un operatiu amb reserva de places d’estacionament i amb entrada i eixida del trànsit ordenades.

La sala destinada a les vacunacions té una superfície útil de 126 m², amb 2 portes, una d’elles d’accés, directament, des del carrer i l’altra d’eixida al pati interior, on es comunica amb el vestíbul d’eixida principal. S’ha d’assenyalar que la sala compta amb finestres en la façana i al pati, mantenint, d’eixa forma, la ventilació creuada. L’habitació també es troba adaptada al seu interior, amb serveis totalment accessibles per a dones i homes.

A més a més, l’Ajuntament ha oferit adequar les instal·lacions, en principi diàfanes, amb el mobiliari administratiu i sanitari adients, al marge de dotar de telèfons, ordinadors i connexió de banda ampla d’internet per a cobrir les gestions telemàtiques.

Entre el personal municipal s’estan organitzant grups de voluntaris per a cobrir les necessitats organitzatives, tant en l’àmbit logístic com administratiu si fóra el cas. Remarcar que l’edifici, també disposa d’una superfície d’emmagatzematge de 10,50 m², que es pot utilitzar per a guardar el material sanitari.