L’Alcúdia rebrà 545.000 euros per a millorar l’Avinguda de Guadassuar

El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica ha explicat com es materialitzaran les ajudes de Reconstruïm Pobles. L’Alcúdia rebrà 200.000 € en 2021 i 345.000 € en 2022.



L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, i l’arquitecte municipal, Xavier Gil, van assistir ahir una sessió informativa amb Alberto Rubio Garrido, Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. Estaven convocats els alcaldes de la província de Valencia amb projectes seleccionats en el pla Reconstruïm pobles, per tal d’explicar-los el procediment a seguir de cara a la materialització d’aquest programa, a traves de subvencions nominatives plurianuals.



En aquest sentit, conforme als imports que l’Alcúdia va presentar en el seu moment en les memòries valorades, li correspon una subvenció de 200.000,00 € en 2021 i 345.000,00 € en 2022 en concepte de MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA GUADASSUAR.



A més d’estes quantitats, l’ajuntament aportarà a l’actuació un total de 245.000€, els primers 85.000 ja estan consignats en els pressupostos de 2020 i la resta es consignarà en els dos anys següents.



El procés va començar en abril i finalitzarà en 2022

principis d’abril es va rebre una carta per part de la direcció general en la qual es convidava els municipis a dirigir-los propostes d’intervencions en el patrimoni municipal o en l’espai urbà. Entre totes les candidatures rebudes, es van seleccionar finalment 70 actuacions urbanes en tota la Comunitat Valenciana.



El mes de juliol va tindre lloc una reunió tècnico-jurídica a la Conselleria, a partir de la qual, l’Ajuntament de l’Alcúdia va contractar els projectes d’actuació, que a hores d’ara estan en fase de redacció. Ara fa un mes, es va celebrar una altra reunió entre els redactors del projecte, els tècnics de la Conselleria i l’arquitecte municipal, per tal de consensuar els detalls tècnics del projecte. Quedava per saber com es materialitzaria l’ajuda econòmica, que és el que es va aclarir en la reunió d’ahir.



Segons les previsions, i de no retardar-se l’autorització prèvia del servei de Carreteres i Obres Públiques de la província de València, que és qui ostenta la titularitat de la CV-50, per a gener de 2021 ja es tindrà el projecte aprovat i s’estarà en disposició d’iniciar la licitació de l’obra, que haurà d’estar finalitzada abans de finalitzar el 2022.