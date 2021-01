L’Alcúdia recorda, tots els últims divendres de cada mes, a les víctimes de violència de gènere

Print This Post

L’Ajuntament de l’Alcúdia, des de principi d’aquesta legislatura, porta realitzant una convocatòria per vetlar i recordar les víctimes de violència masclista en Espanya. Aquesta commemoració es feia a la plaça de l’Ajuntament, on cada últim divendres del mes, es guardava un minut de silenci per totes les dones que van perdre la lluita i van ser silenciades.



Des que va començar la pandèmia, aquesta citació es duu fent de manera telemàtica, però la regidora d’Igualtat no volia que aquest recordatori es quedara en l’oblit i va pensar una iniciativa per dur endavant i pensar en totes elles.



Amb la idea a la ment, la regidora d’Igualtat, María José Retamino junt amb la regidora del mercat municipal, María Dolores Ballestero, van convocar, el divendres 29, al mercat municipal de l’Alcúdia, una concentració per guardar un minut de silenci, presencialment i amb totes les mesures sociosanitàries.



A la concentració es va llegir un manifest i es va recordar a totes les víctimes de violència de gènere en Espanya, un total de 1079 dones assassinades des de l’any 2003. El 2020 va tancar amb una xifra molt desoladora, 45 víctimes. Des de principi d’any, ja s’ha hagut de lamentar una mort per violència masclista.