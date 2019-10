L’Alcúdia reforça la lluita contra el mosquit tigre

Connect on Linked in

En una setmana estaran fumigades totes les zones verdes del poble

L’ Ajuntament de l’Alcúdia continua treballant per a controlar l’activitat del mosquit tigre, que ha repuntat després de les pluges i la tornada de les altres temperatures que estem vivint en este principi de tardor. Els treballs començaren la passada setmana i finalitzaran l’11 d’octubre.

Es tracta de reforçar els tractaments habituals amb altres extraordinaris, per tal de controlar millor l’activitat del mosquit. D’una banda es continuaran fent tots els tractaments mensuals programats amb l’empresa Lokímica, la qual treballa amb els ajuntaments adherits a traves de la Mancomunitat de la Ribera Alta i d’altra, es faran tractaments puntuals quan l’ocasió ho aconselle, atenent totes aquelles queixes veïnals que alerten de la presència del mosquit tigre per tal de realitzar una actuació puntual en el lloc on s’haja detectat una proliferació de l’insecte.

Així, l’última setmana de setembre, Lokímica va inspeccionar el riu Magre al seu pas per l’Alcúdia fent seguiment de l’existència de larves i insectes adults en considerar que era un moment de major risc de proliferació. Immediatament es va procedir a fumigar esta zona.

Ara, el plantejament consistix a la fumigació de les zones on s’acumula l’aigua i el tractament de les zones verdes com parcs i jardins. A principis d’esta setmana s’ha tractat, esta vegada per part de l’empresa local GBS Calidad Ambiental, el Parc de la Fira Gastronòmica i el descampat de l’Escoleta Infantil Municipal, està prevista també la fumigació per part d’esta empresa de la resta de parcs i zones verdes del poble, així com dels patis dels centre educatius, que es faran de manera que passen més de 24 hores des de la fumigació fins que comence l’horari lectiu. De hui en una setmana estaran finalitzats tots els treballs de polvorització al municipi.



La importància de la prevenció a les cases



L’ajuntament de l’Alcúdia recorda, a més, que cal seguir uns consells per tal de previndre la proliferació del mosquit tigre a casa: es recomana evitar els recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, cendrers, plats de plantes…), mantindre els nivells de clor adequats a les piscines, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per degoteig, renovar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals i tirar aigua als albellons setmanalment.