L’Alcúdia s’uneix per reivindicar els drets de la dona.

Organitza una Marxa per la Igualtat que s’emmarca dins de la ‘Setmana de la Dona’.

L’Ajuntament de l’Alcúdia junt amb les Ames de Casa Tyrius de l’Alcúdia i l’Alcúdia Camina han organitzat un esdeveniment que s’emmarca dins de la Setmana de la Dona, la Marxa per la Igualtat on un grup de persones es reuniren per recórrer l’Alcúdia amb un objectiu: reivindicar els drets de la dona.

Durant la marxa, les i els participants han nugat cintes de color violeta per recordar on han passat.

Al finalitzar la marxa han pogut gaudir d’una orxata i fartons, per recuperar forces!