L’Alcúdia suspén la Cercavila de Reis donada l’alta incidència de casos COVID-19

Per motius de seguretat ciutadana, el consistori pren esta decisió de forma immediata.

En el dia de hui, s’ha celebrat una reunió d’emergència a l’Ajuntament de l’Alcúdia on s’ha decidit anul·lar l’acte de la Cercavila de Reis 2022, donada la situació del municipi davant la COVID-19. La reunió ha estat encapçalada per l’alcalde, Andreu Salom, junt amb el regidor de seguretat ciutadana, Rubén Grau, la regidora de festes, Amparo Martín, el regidor d’obres públiques, Aureli Amat, i l’intendent cap de la policia local, Alfredo Borràs.

Actualment, el municipi té 210 casos actius amb una incidència de 1.696 sobre 100.000 habitants, per la qual cosa, s’ha decidit cancel·lar la tradicional entrada dels Reis d’Orient programada per a la vesprada del 5 de gener. “Ens ha costat molt prendre esta decisió, ja que desitjàvem que els xiquets i xiquetes de l’Alcúdia gaudiren de l’entrada de Ses Majestats, després d’haver viscut uns mesos tan complicats”, comparteix Salom després de la decisió.

En un primer moment, donat que el ritme de vacunacions a la Comunitat Valenciana era favorable i els menuts i menudes ja havien iniciat també amb la seua vacunació, el passa carrer anava a celebrar-se amb les mesures corresponents. Però, els representants del govern local, en consens amb el Centre de Salut i Salut Pública, finalment han conclòs que el més coherent era suspendre l’acte, ja que la tendència de casos segueix a l’alça.

Altres alternatives plantejades en la reunió abans de l’anul·lació de la cercavila, han sigut traslladar el passa carrer a vies més àmplies com l’Avinguda Antoni Almela per a mantenir més distància de seguretat, però esta proposta no és viable, ja que, donades les obres de l’Avinguda Guadassuar, la qual actualment està tallada, Antoni Almela és l’accés del trànsit directe al municipi.