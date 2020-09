L’Alcúdia Suspén la Fira Gastronòmica i el Concurs de Putxero

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia vista la situació extraordinària que vivim davant la pandèmia de la Covid-19 ha pres la difícil decisió de suspendre la Fira Gastronòmica i el concurs de Putxero i postres de Kaki de la Ribera que estaven programats per al mes d’octubre.

En els passats dies s’ha reunit L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu salom i el regidor de Fira Gastronòmica, Ruben Grau, amb els representants de l’Associació Fira Gastronòmica, acordant unànimement la suspensió dels citats actes. La Fira Gastronòmica estava programada del dia 8 fins al 12 d’octubre i el concurs per al dia 5.

En la situació actual produïda per la pandèmia, amb un futur sanitàriament incert, hem d’adoptar mesures que ens permeten treballar per salvaguardar la salut pública. Les recomanacions de les autoritats i experts sanitaris, l’absència de vacuna hui en dia i el respecte de la distància social per evitar el contacte físic fan inviable la realització dels actes massius. La Fira Gastronòmica comporta actes multitudinaris que són incompatibles tant amb la situació actual com futura a curt termini segons totes les indicacions de les autoritats.

La fira és una fita festiva clau del nostre municipi, un senyal d’identitat local, però també un moviment econòmic important. Del concurs de Putxero també podem dir el mateix, és una cita que ja té nom propi en el calendari dels concursos gastronòmics de la nostra Comunitat; Per tant, ha sigut una decisió complicada i molt dura per a totes i tots.

“Ens trobem en una situació sense precedents per a la que necessitem estar units com a poble- declara Andreu Salom– Aquest moment requereix responsabilitat i solidaritat així com posar els recursos municipals al servei de la gestió de la crisi sanitària i la difícil situació econòmica.”

Per la seua banda el president de l’associació Fira Gastronòmica, Lluis Ribera, ha agraït la comprensió i suport de la ciutadania “estem treballant –afirma- des de la convicció que el pròxim any podrem celebrar la Fira Gastronòmica de 2021 que totes les alcudianes i alcudians mereixem.”