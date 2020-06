L’Alcúdia suspén les Festes Majors

Print This Post

Ahir es va ratificar la decisió per part del Consell de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto.

Abans l’Ajuntament s’havia reunit amb els representants de l’Església i els Festers

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha suspés les Festes Majors, en honor a la Mare de Déu de l’Oreto, que se celebren cada any de l’1 al 8 de setembre. Abans de prendre la decisió definitiva, l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, s’ha reunit amb els festers #Dosmilxhora, amb el rector de la parròquia de Sant Andreu Apòstol i amb els portaveus dels grups polítics amb presència en el consistori.

Quant als festers, en la reunió celebrada amb l’alcalde i la regidora de Festes, els representants de la colla #Dosmilxhora van demanar ser nomenats festers de l’any 2021, extrem en què els representants municipals van estar d’acord. A més, per tal que no s’haja de botar cap quinta en les festes posteriors, l’edat dels festers a partir de l’any que ve serà la quinta que complisca 21 anys, en compte de 20, com era fins ara.

Per part de la Junta de portaveus de l’Ajuntament, l’opinió de la necessitat de suspendre les festes va ser unànime, i de la mateixa forma va opinar el rector de la parròquia, Miguel Angel Herrera, qui va afirmar que els actes religiosos en l’església en honor a la Mare de Déu de l’Oreto se celebraran, però complint amb les restriccions d’aforament que marquen les autoritats sanitàries, que en estos moments són d’un màxim de 200 persones dins del temple. Per tal que puguen gaudir-los aquelles persones que no puguen entrar, es retransmetran per xarxes socials. Respecte al novenari i la rifa de les mides de la Mare de Déu, un acte molt popular i que sempre ompli l’església de gom a gom, el rector va assegurar que se celebrarien, però amb les mateixes restriccions i avisant els afortunats del sorteig perquè les arrepleguen e l’endemà.

Constitució del Consell de l’Entrà

Finalment, ahir de vesprada es va convocar una convocatòria extraordinària i urgent del Consell Sectorial i de Participació de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, amb dos punts fonamentals a l’ordre del dia: la seua constitució com a Consell Sectorial, que no s’havia pogut fer abans per causa del confinament, i prendre decisions sobre l’Entrà del 2020 en el context de la pandèmia de la COVID-19.

Un cop constituït el Consell, en el qual estan representades totes les comparses de l’Entrà, la Filharmònica Alcudiana i la Colla la Rosca, els representants de l’ajuntament i de l’església, es va tractar el tema de la conveniència de la celebració d’esta processó cívico-religiosa, que és el punt àlgid de les Festes. També els membres del Consell van opinar que el millor era no celebrar-la este 7 de setembre.



“Les Festes Majors tenen quatre pilars fonamentals, L’Ajuntament, els festers, l’església i el Consell de l’Entrà, i no podíem ni devíem prendre cap decisió definitiva sense consultar a totes les parts. – va declarar Salom en la reunió- Jo em sent molt satisfet de veure que tots estem d’acord en què allò que més importa és la seguretat i la salut de la ciutadania. Em dol al cor no poder fer festes, però en estos moments, la prudència ha de ser qui guie les nostres decisions”