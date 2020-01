L’Alcúdia tindrà un reglament per a les Festes Majors

Connect on Linked in

El ple ordinari de la Corporació municipal va aprovar ahir, entre, d’altres qüestions, l’Ordenança reguladora del reglament de les Festes Majors i la de les ajudes econòmiques per al menjador de l’alumnat de primer cicle d’Educació Infantil.



Les Festes Majors de l’Alcúdia, s’han conformat històricament a través d’un seguit de tradicions que s’han vist enriquides amb el pas dels anys. La configuració actual de les Festes Majors beu de moltes i diverses fonts, la majoria de les quals s’han transmés verbalment entre generacions, acordant unes normes no escrites que han estat adoptades per les parts implicades respectuosament.



La corporació considera – segons posa en el preàmbul del reglament- que ha arribat el moment d’establir un marc escrit que servisca de referència per a les festes i el primer pas d’eixe procés va ser l’aprovació, la passada legislatura, d’un Consell Municipal Sectorial de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto.



L’Ajuntament, com a principal patrocinador dels actes que tenen lloc durant les festes, vol continuar el treball establint un reglament que incloga unes normes bàsiques per definir els aspectes essencials, com ara els actes festius que es consideren imprescindibles, així com l’assignació econòmica que s’hi destinarà i, també, les contraprestacions que es rebran per part de les colles o entitats que s’encarreguen de l’organització.



Es té també la voluntat d’apuntalar la iniciativa promoguda des de la regidoria de festes per tal que siguen les quintes que complixen 20 anys les que siguen responsables de l’organització de les activitats festeres, deixant oberta la possibilitat, en qualsevol cas, que també puguen haver-hi alternatives en cas que no hi haja festers i festeres d’eixa quinta.



Per últim, es contemplen també dins del reglament algunes referències al civisme i el respecte a la convivència, especialment aquelles que vénen definides per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, així com pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell.

Este punt va ser aprovat amb 13 vots a favor, els dels grups Socialista i Compromís per l’Alcúdia i els 4 vots en contra del grup Popular, tot i que la portaveu del PSPV, Oreto Trescolí, els va oferir a reunir-se amb ells i arreplegar els possibles suggeriments que es feren en el termini d’exposició pública que ara s’obre i que donarà pas a l’aprovació definitiva del reglament.

Ajudes al menjador per a primer cicle d’infantil

D’altra banda, també es van aprovar, en este cas per unanimitat, les bases reguladores de les ajudes econòmiques per al menjador de l’alumnat de primer cicle d’infantil, en el curs 2019-2020. L’ajuda aprovada és d’un 10% del cost del menjador per a l’alumnat d’eixe cicle a tots els centres del poble, amb voluntat – tal i com va explicar la regidora d’Educació, Rosa Martínez- d’ampliar el percentatge fins a un 30 o 40% de l’import del menjador al llarg de la legislatura.

Esta ajuda complementa la gratuïtat de l’ensenyament de 2-3 anys en l’Escola Infantil Municipal i els vals de la Generalitat Valenciana en la resta de centres, per tal d’ajudar en la conciliació familiar i apostar per l’ensenyament de o a 3 anys.