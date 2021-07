L’Alcúdia tindrà una Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Print This Post

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom i la presidenta de Tyrius, Vicenta Alcàcer han arribat a l’acord de treballar conjuntament per a crear l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, que comptarà amb un punt permanent d’atenció al públic per a informació i tramitació de reclamacions, denúncies i queixes. A la reunió han estat presents també la regidora d’Igualtat de l’Alcúdia, Ma José Retamino i per part de Tyrius, Celia Ortega i Ma Fernanda Arnandis

L’Oficina Municipal d’Informació i Defensa al Consumidor (OMIC) de l’Alcúdia es crea amb la finalitat de ser un centre de referència en la zona en la tramitació de reclamacions, queixes i denuncies, així com en l’àmbit de la formació i informació a la persona consumidora.

L’OMIC és un lloc on persones consumidores, comerciants, empresaris i qualsevol altre col·lectiu poden obtenir informació i formació sobre tots els temes relacionats amb el comerç i el consum, especialment pel que fa a la protecció dels drets de les persones consumidores.

Els objectius de la creació d’esta oficina són la tramitació de reclamacions, queixes i denuncies en l’àmbit del consum. Oferir un servei permanent d’orientació de consum. Recollir iniciatives d’actualització, formació i innovació que poden ser proposades per col·lectius destinataris. Proporcionar assessorament, recursos i informació. I propiciar els mitjans necessaris per a la consecució dels drets de les persones consumidores i usuaris.

L’OMIC s’ubicarà en les instal·lacions de l’edifici de l’Espai Jove i l’horari d’atenció al públic serà d’un dia a la setmana. L’oficina comptarà amb una persona tècnica especialista en dret de consum, mediació i arbitratge que s’encarregarà de desenvolupar els objectius anteriorment citats.

A través de la seua gestió, oferirà i posarà en marxa un ampli grup d’activitats, amb la finalitat de formar i educar al ciutadà i satisfer les demandes de la població en matèria de defensa dels seus drets com a persones consumidores.