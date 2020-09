L’Alcúdia ultima els detalls per constituir la mesa de benestar animal

Connect on Linked in

La creació de la mesa és un dels punts fonamentals per començar a fer actuacions a l’Alcúdia després de l’adhesió del municipi a la Xarxa Valenciana de Benestar Animal el passat mes de febrer

L’Ajuntament de l’Alcúdia ja ho té tot preparat per començar a posar-se en contacte amb totes aquelles entitats locals vinculades amb els animals, com veterinaris o gent involucrada en el benestar animal, per elegir els representants d’una mesa de treball.

La creació d’esta mesa de treball per el benestar animal servirà per pal·liar els problemes de convivència detectats pels ciutadans en relació amb els animals de companyia, no sols per garantir el tracte adequat dels que són convivents, sinó també per controlar i regular la població d’animals al casc urbà.

Com que l’Alcúdia no disposa de cap Protectora d’Animals d’àmbit local, des de la pròpia mesa s’impulsarà la creació d’una Associació protectora d’animals, un organisme que tinga veu i vot a la mesa i amb la que l’ajuntament ajudarà econòmicament i a nivell de gestió, sempre en col·laboració amb els veterinaris locals.

Durant la crisi de la Covid-19, al ple extraordinari de juny, ja es va dotar d’una assignació pressupostaria de 10.000€ al consell de Benestar Animal, en vistes a la creació de la regidoria específica per al proper ple de setembre.

Tot va començar quan el passat desembre la Regidora de Medi Ambient, Isabel Madramany, va acudir al II Congrés de Benestar dels Animals de Companyia i Convivència Ciutadana, on va poder assistir a diferents xarrades relacionades amb la Protecció Animal i les bones pràctiques municipals. A més, a la jornada assistiren diferents representants dels municipis valencians, que ficaren en comú les polítiques aplicades i debateren sobre les actuacions que es podrien dur a terme en el futur.

Al plenari municipal de gener la regidora va posar damunt de la taula les propostes del Congrés i l’adhesió de l’Alcúdia dintre de la Xarxa Valenciana de Benestar Animal, i a febrer es va formalitzar l’adhesió per part de l’Ajuntament, així com la creació d’ una mesa de treball per el benestar animal, aprovada per unanimitat.

Una vegada constituïda la mesa, començaràn a realitzar-se intervencions a l’Alcúdia. Per una part, està estudiant-se la creació d’un Pla Local de Colònies Felines, ja que, encara que des de l’Alcúdia ja estava controlant-se la població felina, este nou pla servirà per controlar i gestionar la elevada reproducció dels animals, així com potenciar la creació de dos punts de control fora dels casc urbà on puguen residir estes colònies felines.

Un altre programa que està estudiant-se per a la seua aplicació és la identificació de l’ADN dels excrements dels gossos deixats al carrer mitjançant una base de dades ubicada als veterinaris locals, una actuació molt esperada i necessària per mantenir l’Alcúdia neta.