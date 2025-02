L’Alcudia vota sí al Valencià

Una llei polèmica que genera controvèrsia

El passat 21 de març de 2024 es registrava la proposició de llei que regula la llibertat educativa, una llei aprovada per PP i Vox a les Corts Valencianes que ha portat molt de rebombori entre la comunitat educativa i la societat valenciana.

És per això que moltes localitats com L’Alcúdia han organitzat concentracions per a recolzar i donar suport a la llengua minoritzada com és, en este cas, el valencià, davant d’una “llei tramposa”, tal com afirma Joan Maria Furió, de l’institut Els Evols.

A més, un informe de la Universitat de València també destaca que la nova normativa desprotegeix l’ús instrumental del valencià, accentuant la seua marginalització.

La resposta de la comunitat educativa

Per este motiu, la regidora d’educació de la localitat, Rosa Martínez, ha llançat un missatge clar defensant que “el valencià no es toca” i que açò provocaria un “detriment de la societat”.

Esta llei està siguent tan qüestionada per tot el que comporta, però també pel nom que rep de “llibertat educativa”, que per a molts és una estratègia que queda lluny de ser una realitat.

Ara, la decisió està en mans de mares, pares i tutors, que decidiran durant les pròximes setmanes el futur del valencià.