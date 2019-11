L’Alcúdia,contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

52 dones han sigut assassinades a Espanya en aquest ja quasi finalitzat 2019. 52 dones, a mans de les seues parelles o exparelles. 52 dones que, pel simple fet de ser-ho, van acabar mortes. Unes dones a les que, des de l’Ajuntament d’Alcúdia, es va voler rebre homenatge pel 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Els actes començaren ahir, a les 6.30 de la vesprada, amb una marxa contra la violència masclista que tenia inici a l’Ajuntament, i que recorregué els diferents carrers del poble fins a arribar a la Casa de la Cultura portant una gran pancarta amb el lema ‘L’Alcudia rebutja la violència masclista’. Allí, la regidora d’Igualtat Maria José Retamino i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, encengueren dos de les 52 veles apostades al voltant del monument interior, i que una a una s’encarregaren d’anar encenententre els assistents per recordar totes eixes víctimes d’enguany.

A continuació va tindre lloc el lliurament de premis del primer Concurs de Microrelats 25N, atorgant el primer premi a Enric Murillo pel relat ‘La foscor’, el segon premi per a Ana Serrano per ‘Caputxetes encaputxades’, i el tercer per a Bàrbara Lacuesta i el seu ‘Fins ací’. A més, quedaren com a finalistes Alba Vila amb ‘Una xifra més’, Maria Primo amb ‘Trencar la corda’, i Maria Murillo per ‘Culpa’. Els microrelats es llegiren tant en el seu idioma original, el valencià, com en àrab i romanès.

Per tancar els actes del 25N, es va inaugurar al primer pis de la Casa de la Cultura l’exposició ‘Atrapa el Rumor’, una sèrie de panells explicatius en el que es desmenteixen tota classe de rumors relacionats amb la dona, immigració, o treball. També hi havia penjades una sèrie d’il·lustracions d’artistes d’arreu del mon en les que es visibilitat el tractament de la societat davant certs col·lectius.

Per al dijous 28 hi ha programada, a més, la projecció d’un cicle de curtmetratges contra la Violència de gènere, una recollida de material que pretenen posar el punt d’atenció no sols en les agressions físiques, sinó també a eixa discriminació diària de la que no ens adonem, i que hui en dia encara està molt pressent.

Finalment, els actes pel 25 de novembre es tancaran el divendres 29 a les 12 del migdia amb la concentració mensual ‘Divendres per elles’, una iniciativa que va començar l’Ajuntament al mes d’agost i amb la que es pretén donar una visibilitat continuada a un tema tan seriós com és la Violència de Gènere.