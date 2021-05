L’aliança per l’emergència climàtica convida la població a la seua pròxima xarrada en línia sobre els recursos hidrics minvants

Print This Post

La xarrada anirà a càrrec de l’economista Francesc La Roca

Francesc La Roca, doctor en economia, soci fundador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i persona de referència a la Comunitat Valenciana en defensa de la gestió pública de l’aigua, serà l’encarregat d’impartir la pròxima xarrada organitzada per l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana i San Antonio de Benagéber aquest dimarts 11 de maig, a les 18.30, pel nostre canal de You Tube.

L’Aliança realitza periòdicament xarrades divulgatives sobre qüestions variades i sempre relacionades amb l’emergència climàtica que vivim. En aquesta ocasió el tema seran els recursos hídrics que, a causa del canvi climàtic, haurien de ser objecte d’una atenció especial de les administracions i una gestió molt més d’acord amb la situació actual.

El canvi climàtic ja està ací, ho notem de moltes maneres, i encara que aquest mes d’abril ha sigut inusualment plujós, els estudis reflecteixen una tendència clara a la reducció de la quantitat d’aigua disponible. Francesc La Roca explicarà, d’una manera didàctica, com afecta el canvi climàtic als ecosistemes aquàtics, al manteniment de la biodiversitat biològica i a la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. També abordarà com afectarà a l’aigua de consum i la importància de la gestió pública per a emprendre les accions de prevenció i adaptació que hem de realitzar des de la perspectiva de la salut pública i del dret humà a l’aigua i al sanejament.

L’entrada és lliure i no es requereix inscripció prèvia. Per a accedir, només cal entrar en aquest enllaç:

https://youtu.be/lexytr3t2ti