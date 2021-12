L’Almodí acull el IV cicle “Cambra al Palau”, amb 29 concerts de repertori internacional

Connect on Linked in

La programació, que començarà el pròxim 29 de gener, inclou un cicle especial dedicat a la música barroca

La presidenta del Palau de la Música, la regidora Gloria Tello, ha presentat este dimarts la IV edició del cicle “Cambra al Palau”, que començarà el pròxim 29 de gener en L’Almodí, i que oferirà una programació de 29 concerts a més d’un cicle de música barroca. Acompanyada pel director del Palau, Vicent Ros, la regidora ha detallat els continguts d’este cicle de cambra, que s’estendrà fins al 17 de desembre del pròxim any, 2022. Tal com ha assenyalat Tello, els concerts preparats comptaran amb les intervencions tant de músics de l’Orquestra de València com d’altres professionals vinculats a la ciutat i a la Comunitat.

“L’Almodí, com a centre cultural i musical, ha vingut per a quedar-se; es consolida com a subseu del Palau i se situa en l’absoluta referència de la música de cambra”, ha afirmat la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, sobre la idoneïtat com a espai per a la música de cambra d’este edifici gòtic situat al centre de la ciutat. Tello ha assegurat que la resposta del públic a les activitats programades en L’Almodí és “espectacular”, ja que, ha afegit, “durant la temporada actual s’ha registrat una assistència de quasi 4.000 persones, la qual cosa suposa una ocupació mitjana del 95% respecte a cadascun dels aforaments permesos segons les normes sanitàries de cada moment”.

La IV edició de Cambra al Palau està “íntimament relacionada amb la nostra programació d’abonament d’esta temporada”, ha explicat Gloria Tello. El cicle donarà visibilitat i ajudarà a “recuperar de l’oblit l’obra de cambra de 31 compositores i compositors valencians, i així mateix tindrem, per primera vegada en el cicle, una sèrie de set concerts de barroc de gran qualitat”.

La programació comptarà amb la participació d’al voltant de 70 músics valencians, 30 d’ells professors i professores de l’Orquestra de València. De fet, Tello ha destacat que este cicle es va crear “per a donar resposta al públic aficionat a la música de cambra, servir com a vehicle d’expressió artística individual de les professores i professors de l’Orquestra, i per a donar resposta als professionals valencians que no tenen la sort de pertànyer a l’Orquestra de València i també necessiten el nostre suport”.

En esta edició tornarà a intervindre el prestigiós violoncel·lista Pablo Ferrández, artista resident de l’auditori valencià enguany, en un concert programat per al 26 març juntament amb professorat de l’Orquestra de València. De fet, Ferrández inicia demà dimecres la seua residència a l’auditori de Les Arts amb el concert de l’Orquestra de València dirigit per de Alexander Liebreich, en el qual interpretarà els concerts per a violoncel núm. 1 de Joseph Haydn i el d’Erich W. Korngold.

El director del Palau, Vicent Ros, ha detallat la programació, i ha valorat “la consolidació, en plena pandèmia i en este espai extern, L’Almodí, d’esta sèrie extensa de concerts, de caràcter estable i altíssima qualitat musical, i amb un públic molt fidel i agraït”. Ros ha assegurat que “Cambra al Palau” s’ha instal·lat com el cicle de música de cambra “més extens, treballat i estable de la ciutat”. El programa oferirà peces de compositors del gran repertori, com Xostakóvitx, Beethoven, Brahms, Mozart o Schumann, junt amb reconeguts noms de la música valenciana; i permetrà gaudir d’obres del barroc de Juan Bautista Comes i Juan Bautista Cabanilles, el classicisme de Vicente Martín i Soler, una àmplia representació dels segles XIX i XX, com Joaquín Rodrigo, Matilde Salvador, Vicente Asencio, Llácer Pla, Luís Blanes, López-Chávarri o Eduardo Toldrá, i contemporanis com Francisco Coll, Sara Galiana, Isabel Latorre, Ángeles López Artiga, Amparo Edo, Andrés Valero, César Cano o Voro García, entre altres.

Cicle Barroc de 7 concerts

De manera paral·lela, el programa inclou un Cicle Barroc, amb un total de set concerts. Obriran la programació Mediterrànea Consort, el 26 gener, amb la integral de les sonates per a flauta de bec de Händel; i La Dispersione, el 29 gener, amb “Un viatge per les danses del barroc”. Més endavant, els professors de l’Orquestra de València Enrique Palomares (violí), Iván Balaguer (violoncel), Salvador Martínez (flauta) i Luis Arias (clavicèmbal) interpretaran el monogràfic “Tan sols Bach” el 2 d’abril. Posteriorment, la soprano Elia Casanova i Belisana Ruíz en la corda premuda, presentaran el programa “D’Elvas a Roma”, el 21 maig. I a la volta de l’estiu se celebrarà el concert Harmonia del Parnàs, el 17 de setembre; al qual seguirà Musica Ficta, amb la seua proposta “Bergamasca” i danses, àries, xacones i disminucions del primer Barroc, el 5 de novembre; per a finalitzar amb el programa “Més que una musa: dones compositores del Barroc europeu”, d’Estil Concertant, el 26 de novembre.

La programació del cicle Cambra al Palau inclou les intervencions d’altres grups, entre els quals Gloria Tello i Vicent Ros han citat al Quinteto Casulana (5 febrer); Plaerdemavida Ensemble (12 febrer); B3: Brower Trio, amb la soprano Isabel Monar (19 febrer); Coral Catedralícia de València (9 d’abril); Ventus Quintet (7 maig); Duo Nous Camins (14 maig); Amores Grup de Percussió (28 maig); Trio de corda Beaux Arts (11 juny); Quintet Cuesta (18 juny); Cuarteto Vanguardia i el guitarra Rafael Serrallet (24 setembre); Quartet Arts (24 d’octubre) i Ensemble Scherzo de València (19 novembre).

El cicle es desenvoluparà tots els dissabtes en l’Almudín a les 19.30 hores, des del 29 de gener fins al 17 de desembre de 2022. El preu d’accés serà de 10 euros.