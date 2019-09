L’almussafeny Alejandro Aguado, bronze en el Campionat del Món d’Agilitat Canina

Print This Post

L’integrant d’Esportiu Agility Almussafes i la seua gossa Loli van aconseguir ahir a Finlàndia aquesta destacada plaça amb l’equip espanyol





Esportiu Agility Almussafes torna a estar d’enhorabona. Alejandro Aguado Serrano, membre de l’entitat, va aconseguir ahir, dijous 19 de setembre, al costat de la seua gossa Loli el tercer lloc en el Campionat del Món d’Agilitat Canina organitzat per la Federació Internacional de Cinologia (FCI) a la ciutat finlandesa de Turku.



L’almussafeny es va penjar la medalla de bronze al costat de l’equip jumping enviat al torneig per la Reial Societat Canina d’Espanya (RSCE) i en la categoria Midi. El combinat nacional, format pel mateix Aguado i Loli, Jesús Fernández Crespo i Mokka, Berit Kittel i Soya i Alberto Mudarra Castillo i Casillas, tan sols va ser superat en els exercicis pels equips de la República Txeca i els Estats Units.



El cap de setmana del 12 i el 13 d’octubre, EAA serà l’amfitriona de les proves XII i XII de la RSCE, que seran puntuables per al Campionat d’Espanya de 2020. L’Ajuntament d’Almussafes col·labora en l’organització d’aquest esdeveniment que es desenvoluparà en les pistes seu de l’associació, situades al Parc Rural de la localitat.