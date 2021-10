L’almussafeny Ciriaco de la Fuente recorre els 550 quilòmetres del Camí del Sant Grial

Del 14 de setembre al 3 d’octubre va caminar des de Jaca fins a València, travessia després de la qual va rebre el pergamí de Cavaller del Camí del Sant Grial

L’almussafeny Ciriaco de la Fuente s’ha convertit en un dels dos primers valencians que recorren el Camí del Sant Grial, una ruta que a Espanya parteix de Jaca i conclou a la ciutat de València, la Catedral de la qual alberga la relíquia. En total, van recórrer 550 quilòmetres, durant els quals van aprofitar per a auditar la ruta amb l’objectiu de millorar-la perquè més persones s’animen a realitzar-la. A la seua arribada a la Catedral de València, van rebre el pergamí de Cavaller del Camí del Sant Greal.



L’aventurer almussafeny Ciriaco de la Fuente, amb una llarga trajectòria senderista a la seua esquena, acaba de concloure un nou repte esportiu: el Camí del Sant Grial. Acompanyat pel seu amic Francisco Andreu, de Massamagrell, va recórrer del 14 de setembre al 3 d’octubre els 550 quilòmetres que separen Jaca de València, travessant durant el viatge senderes, aldees, muntanyes, prats i rius.



Durant al voltant de quinze dies, van passar per llocs tan emblemàtics per a la relíquia com Sant Joan de la Penya, Osca i Saragossa fins a arribar a la Catedral de la capital del Túria, on van ser rebuts pels seus familiars i per diversos responsables relacionats amb el grial, com el canonge zelador del Sant Calze, Álvaro Almenar, el president de la Confraria del Sant Calze, Antonio Rossi, i la presidenta de l’Associació El Camí del Sant Grial, Ana Mafé.



Aquesta entitat els va fer lliurament a tots dos del pergamí de Cavallers del Sant Grial en reconeixement pel seu pas pel camí i finalitzar les etapes i els va segellar les seues corresponents credencials com a pelegrins. A més, van signar en el Llibre d’Or de la Confraria del Sant Calze, després del que van assistir a la missa del pelegrí oficiada en l’Altar Major del temple.



De la Fuente i Andreu han sigut els primers valencians a realitzar aquest Camí, per la qual cosa han aprofitat el trajecte per a auditar-lo. D’aquesta manera, afirmen, pretenen ajudar a millorar la ruta perquè més persones s’atrevisquen a realitzar-la, completant-la d’una forma més còmoda, agradable i segura.