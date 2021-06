L’almussafeny Joan Franscesc Esteve impulsa la creació d’una comunitat energètica

El jove busca blocs de cases en la localitat interessats a instal·lar la infraestructura necessària per a afavorir l’autoconsum col·lectiu



L’edifici que participe en el projecte disposaria de l’estudi de manera gratuïta i serien els propietaris els que s’encarregarien de sufragar els equips



L’enginyer industrial i especialista en tècniques energètiques compta amb la col·laboració de la Càtedra de Transició Energètica Urbana de la UPV

Una investigació desenvolupada per l’enginyer industrial almussafeny Joan Francesc Esteve busca analitzar qüestions relacionades amb la implantació de comunitats energètiques en edificis d’habitatges. Per a això, està buscant un bloc en la localitat amb l’objectiu d’estructurar un model que permeta la seua extrapolació a altres casos concrets. El projecte, que inclou totes les qüestions relacionades amb la seua instal·lació i recomanacions per a reduir l’import de les factures i augmentar l’eficiència i la rendibilitat, serà gratuït, mentre que l’adquisició dels aparells i la seua col·locació seran a càrrec de les persones propietàries. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Càtedra de Transició Energètica Urbana de la UPV.



Cada vegada són més els blocs de cases que es llancen a la creació de comunitats energètiques per a poder gestionar directament i de manera col·lectiva els recursos necessaris per al funcionament dels diferents elements que es necessiten per a la vida diària en les llars. Aquesta tendència creixent, amb la qual es genera un consum més eficient, rendible, accessible i sostenible, és fruit de les investigacions realitzades per experts en la matèria com l’almussafeny Joan Francesc Esteve Soldado, qui està impulsant un estudi relacionat amb aquest àmbit i per al qual sol·licita la col·laboració de la ciutadania de la localitat.



L’objectiu d’aquest enginyer industrial especialista en tècniques energètiques és impulsar una comunitat energètica en un bloc de cases del municipi amb la finalitat de desenvolupar una instal·lació d’Autoconsum Col·lectiu en la coberta de l’edifici “segons els procediments de dimensionament i gestió eficients, justos i transparents”, explica. El procés, que desenvoluparà de manera gratuïta amb l’objectiu d’extraure informació que permeta establir un model per a futurs projectes, també inclourà l’optimització de les factures elèctriques de les persones participants i l’estudi de consums de cada habitatge amb les seues respectives propostes d’estalvi. En aquest sentit, s’aconsellarà sobre estalvi d’energia en aires condicionats i calefacció, la millora de l’eficiència en l’ús d’electrodomèstics i la compra de nous equipaments.



Per a poder dur a terme la iniciativa es requereix la participació d’almenys sis habitatges del mateix edifici i, complint la llei de propietat horitzontal, és necessari també que 3/5 parts de la comunitat de veïns aprove la posada en marxa de la instal·lació. Així mateix, per simplicitat administrativa i tècnica, el projecte estableix que és imprescindible pertànyer a l’edifici en la coberta del qual se situaran els aparells, l’adquisició i la col·locació dels quals sufragaran els propis amos dels habitatges. Finalment, s’hauran de complir una sèrie de requisits quant a accessibilitat, orientació i ombres de la teulada o terrassa.



Estudi en col·laboració amb la UPV

L’objectiu d’Esteve és demostrar la rendibilitat d’aquesta mena d’instal·lacions, servir com a model a seguir per a desenvolupar aquesta tecnologia, generar confiança en la ciutadania per a transversalitzar aquests projectes, amb els quals es dóna compliment al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, i promocionar-los aprofitant també les subvencions i deduccions actuals. Entre les ajudes públiques es troben les convocades per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), mentre que les deduccions fiscals cobreixen en aquests moments al voltant del 20% de la inversió realitzada.



En un nivell més concret, busca crear un model de simulació per al dimensionament d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, amb característiques com la seua grandària des d’un punt de vista global, el càlcul de coeficients de participació òptims, la inversió inicial i els períodes de retorn segons el nombre de panells i el desglossament entre estalvis per autoconsum i estalvis per optimització de factura. Durant el procés es realitzarà un seguiment en el qual s’analitzaran les desviacions enfront del pronòstic i els canvis en els patrons de consum amb la finalitat d’ajustar els coeficients de repartiment.



En aquest treball compta amb la col·laboració de la Càtedra de Transició Energètica Urbana de la Universitat Politècnica de València (UPV) i amb el suport de l’Ajuntament d’Almussafes en matèria de difusió. De fet, si alguna comunitat de veïns està interessada ho pot comunicar al Departament d’Urbanisme del Consistori, des d’on se li donarà trasllat al promotor del projecte.



Què és una comunitat energètica?

Una comunitat energètica és una entitat jurídica la finalitat de la qual és proporcionar beneficis econòmics, mediambientals o socials als seus membres. Entre les seues principals característiques es troben que la participació en la mateixa és oberta i voluntària i que les persones que la integren són propietàries d’algun projecte d’energies renovables i les encarregades de gestionar de manera col·lectiva els recursos energètics.



Gràcies a aquestes comunitats augmenta l’eficiència perquè disminueixen els excedents d’energia, s’incrementa la rendibilitat perquè s’aplica a instal·lacions més grans, es permet l’accés fins i tot a xicotets consums i s’aposta per la sostenibilitat, atés que una instal·lació gran és millor que diverses més xicotetes.



Per a la instal·lació de 12 panells i sis consumidors, es calcula que fan falta entre 700 i 1.500 euros d’inversió per consumidor i el període de retorn de la inversió mitjà està en 7,5 anys, sense considerar possibles subvencions, optimització de factures i manteniment.