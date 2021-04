L’almussafeny Miguel Ángel Nieto Manzana, subcampió del VIII Trofeu de Ball Esportiu ‘Ciutat de València’

El jove va aconseguir aquesta destacada posició en la modalitat de Llatí al costat de Lorena Fonseca i en el qual va ser el seu debut en una competició



Tots dos van començar a entrenar junts fa poc més d’un mes amb la directora de l’acadèmia Elit Dance Studio, Lorena Costa



L’esdeveniment es va celebrar el diumenge 11 d’abril en el pavelló esportiu municipal Malva-Rosa de la capital

El ballarí almussafeny Miguel Ángel Nieto Manzana va aconseguir la plata en la modalitat de Llatí categoria Adult 1 de 2a Territorial en el VIII Trofeu de Ball Esportiu ‘Ciutat de València’, campionat celebrat el passat diumenge 11 d’abril en el pavelló esportiu de la Malva-rosa. El jove va aconseguir aquesta destacada posició al costat de la seua companya, Lorena Fonseca, amb qui va començar a entrenar fa poc més d’un mes. Durant la seua participació van assolir la segona plaça en els tres exercicis realitzats: samba, txa-txa-txa i jive. Nieto també és ballarí de hip hop i instructor de Zumba.



El VIII Trofeu de Ball Esportiu ‘Ciutat de València’, organitzat per la Federació de Ball Esportiu de la Comunitat Valenciana i celebrat el passat diumenge 11 d’abril en el pavelló esportiu municipal de la Malva-rosa de la capital del Túria, va tindre entre els seus protagonistes a l’almussafeny Miguel Ángel Nieto Manzana. El jove, que s’enfrontava a la seua primera competició, va aconseguir la medalla de plata en la modalitat de Llatí de la categoria Adult 1 de 2a Territorial, posició que va obtindre amb la seua parella de ball, Lorena Fonseca.



Nieto assegura que estan “molt contents del treball realitzat i, per suposat, amb el resultat obtingut”. Aquesta plata “va ser possible gràcies al magnífic treball de la nostra entrenadora, Lorena Costa, directora de l’acadèmia Elit Dance Studio de València, lloc on entrenem junts aquesta modalitat esportiva des de fa poc més d’un mes. De fet, va ser idea seua aparellar-nos per a iniciar-nos en el ball esportiu, ja que tots dos acudim a classes regularment” en aquest mateix centre.



Davant els jutges del certamen, van presentar una samba, un txa-txa-txa i un jive, obtenint en tots ells la puntuació que els permetia situar-se en segona posició, d’ací ve que el resultat final d’aquest trofeu haja sigut el subcampionat.



El pròxim objectiu del jove almussafeny és participar aquest dissabte 17 d’abril al costat del seu grup de hip hop Wennam en una competició que es disputarà a Manises. En ella tornarà a representar a l’acadèmia Elit Dance Studio, en aquesta ocasió de la mà de l’entrenadora Anna Muñoz.



Trajectòria

El camí de Miguel Ángel Nieto Manzana en el món del ball va començar sent ell molt xicotet, quan participava en les funcions de preescolar en el CEIP Almassaf d’Almussafes. “Tal vegada, la manera de gaudir d’aquestes actuacions per part dels meus pares va fer que la meua mare no dubtara en cap moment a apuntar-me a classes quan, anys després, li ho vaig demanar”, rememora. No obstant això, admet que al poc temps de començar va abandonar “per vergonya al que pogueren dir en el col·legi d’un xic ballant”. “Vaig mentir a la meua mare dient que ja no volia continuar assistint”, assegura.



Quan cursava Batxillerat es va tornar a inscriure, aquesta vegada al costat de la seua millor amiga, Melanie Penella, i en les classes que s’imparteixen en el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes, encara que va haver de deixar-les per no poder compatibilitzar-les amb els estudis. Durant aquesta època va participar en el disseny de les coreografies dels espectacles que oferia l’A. C. Falla Mig Camí de la població.



Ja en la universitat, on va cursar Infermeria, va tornar a donar-li voltes a la possibilitat de tornar a ballar. “Totes les idees respecte al ball van tornar a desaparéixer fins que vaig conéixer a Gemma Cardona, la meua companya de pis durant el segon i tercer any de carrera, qui s’havia dedicat durant anys a la competició de ball esportiu”. Malgrat que considera que això era “un senyal que havia de fer alguna cosa”, la falta de temps el va obligar a “conformar-me amb les classes de zumba que s’impartien en la universitat”.



Dos anys després i amb la carrera finalitzada es va formar com a instructor de Zumba, perquè pensava que “seria el més prop del ball que podria aconseguir”. Gràcies a aquesta decisió va començar a treballar amb professionals com els germans Agramunt, els qui “sempre m’animaven a començar amb el ball esportiu quan em van veure fer classes a la seua escola. Ells em van donar la confiança de saber que el que estava fent ho estava fent bé”, comenta.



La seua primera experiència professional en el món del ball dins dels espectacles musicals la va tindre quan Rafa Díaz, director de l’empresa Sagitari Produccions, el va contractar per a un dels seus projectes. “L’experiència meravellosa que vaig tindre em va fer obrir els ulls i adonar-me que ballar és el que més estime i que vull donar-me una oportunitat. La pandèmia, que va aparéixer just en eixe moment, no li va fer canviar d’opinió. “Res més ens van permetre tornar a les classes vaig contactar amb Elit Dance Studio per a començar la meua formació en dansa urbana”, acadèmia en la qual li van proposar formar parella de ball amb Lorena Fonseca per a posar en pràctica les seues aptituds en el ball esportiu. Ara, després de poc més d’un mes de formació en aquesta modalitat però amb una llarga trajectòria en el sector, comença a recollir els fruits del seu intens treball.