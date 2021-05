L’almussafenya Amancay Moliner prepara un curtmetratge per al qual busca finançament

La jove, que s’ha aliat amb Idunn Produccions, ha obert una campanya de micromecenatge en Verkami per a aconseguir part dels diners necessaris



El treball, que la seua temàtica gira al voltant del moviment feminista #metoo i està previst que es grave al juliol, es diu ‘Jaque al Rey’



El recaptat s’utilitzarà, tal com explica la jove, per a sufragar les despeses derivades del pagament de sous i del lloguer de material

L’almussafenya Amancay Moliner, escriptora i actriu, està ultimant l’enregistrament del curtmetratge de tall feminista ‘Jaque al Rey’, del qual és guionista i directora. Per a aconseguir l’objectiu de gravar-lo i difondre’l ha llançat una campanya de micromecenatge en Verkami amb el qual tant ella com Idunn Producciones, empresa amb la qual està desenvolupant el projecte, busquen aconseguir els 2.530 euros que els falten per a cobrir despeses relacionades amb els sous de les persones participants i del lloguer del material. A canvi del suport econòmic ofereixen una sèrie de recompenses que van des de l’aparició als crèdits finals fins a l’assistència a una jornada de rodatge, passant per un pòster digital signat per ella mateixa o l’enviament de la BSO original o una samarreta. En 23 dies es tanca la campanya, en la qual ja han aconseguit acumular 605 euros.



L’escriptora, actriu i creadora almussafenya Amancay Moliner Ribeiro s’ha embarcat en el que serà el seu primer curtmetratge com a directora i guionista. La jove, que s’ha unit a la productora Idunn Producciones per a tirar avant el projecte, s’ha inspirat en el moviment feminista #metoo per a construir la història de ‘Jaque al Rey’, títol de l’obra. Encara que el procés de producció es troba en una fase avançada, l’equip necessita finançament per a costejar algunes de les despeses que comporta el seu enregistrament, per la qual cosa han decidit llançar una campanya de micromecenatge en la plataforma Verkami per a aconseguir els 2.530 euros que els falten per a pagar els sous de l’equip tècnic i artístic i el lloguer del material i les localitzacions. Fins al moment han aconseguit recaptar un total de 605 euros i la campanya continuarà oberta per a rebre aportacions 23 dies més.



En funció de la quantitat de diners aportada, els i les mecenes rebran unes recompenses o altres, com aparéixer en els crèdits finals (5 euros), rebre un pòster digital signat per la directora i visualitzar el curtmetratge abans de l’estrena (15 euros), obtindre el guió literari (35 euros), disposar de la BSO original (50 euros), aconseguir una samarreta (100 euros) i assistir a una jornada de rodatge (200 euros). Totes aquestes recompenses es van sumant, per la qual cosa la persona que decidisca contribuir amb una determinada quantitat tindrà dret a les gratificacions que es concedeixen per enviar quantitats inferiors. “Amb la teua ajuda podrem aconseguir l’objectiu de realitzar aquest projecte i les recompenses et seran entregades com a agraïment”, expliquen en la pàgina de la campanya iniciada, on especifiquen que sense eixe suport “no seria possible” el curt.



Sinopsi

‘Jaque al Rey’ narra la història de Verónica, una jove escriptora que veu com el seu somni de ser la pròxima promesa de la literatura desapareix quan Rafael, un editor de prestigi, s’aprofita de les joves que acudeixen al seu despatx fent-les xantatge i “arrossegant-les al seu fosc pou del desig, la droga i la perversió: el King’s Club”, comenta Moliner. La protagonista demostrarà la seua valentia al costat de Rosa, una conductora basta i trempada que s’ha vist embolicada en tota aquesta situació sense moure un dit i que no dubtarà ni un segon a ajudar la desconeguda a aconseguir el seu objectiu: recuperar el seu manuscrit i fer justícia.



“Jaque al Rey’ va començar a escriure’s en 2018, uns mesos després que el moviment Mee too es posara en marxa i les xarxes socials, Twitter en concret, explotaren pertot arreu. Tots eixos testimonis que havien sigut silenciats eixien a la llum. Jo, com a escriptora, dona feminista, artista, del col·lectiu LGTBIQ+ i havent patit assetjament en més d’una ocasió, em bullia la sang”, rememora. “Eixes dones som totes perquè totes lluitem contra el mateix: la violència masclista. Eixe va ser el motor que va impulsar la meua idea. Volia impartir la meua pròpia justícia sobre el paper, posar el meu humil granet d’arena, mostrar amb la major cruesa possible que això continua succeint”, continua.



“Vull que l’espectador estiga incòmode veient-lo, que aparte la vista si és necessari, que no siga indiferent, que se senta partícip, que ho senta en cada centímetre de la seua pell, que senta que per molt que ens tiren damunt la nostra veu sempre continuarà eixint, com una melodia infinita que mai acaba, perquè una vegada despertes, ja no hi ha tornada arrere”, sosté la creadora, qui també estudia Art Dramàtic en l’ESAD de València.



Moliner resumeix el projecte, que està previst que es grave al juliol i es presente en festivals tant nacionals com internacionals a partir en 2021 i 2022, dient que es tracta d’un “crit feminista de llibertat, lluita i passió amb unes pinzellades d’humor que fan que el drama es digerisca una mica millor”.