L’almussafenya Ana Lórien, segona en el Concurso Literario Premio Baros de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició

Ana Sanchis Martín, nom real de l’escriptora, ha aconseguit aquest guardó amb la poesia ‘Mi diario de injusticias’



El certamen busca sensibilitzar sobre l’obesitat i millorar l’estat d’ànim de les persones que pateixen aquesta malaltia

La trajectòria literària de l’escriptora almussafenya Ana Sanchis Martín, que signa les seues obres amb el pseudònim d’Ana Lórien, avança amb força. Als nombrosos guardons aconseguits en els últims mesos s’acaba de sumar el segon lloc en el IX Concurso Literario Premio Baros, concedit per la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició.



L’objectiu d’aquesta convocatòria, en la qual l’escriptora ha aconseguit una recompensa econòmica de 300 euros, és sensibilitzar a la població sobre l’obesitat, contribuir a millorar l’estat d’ànim dels pacients a través de relats, poesies i imatges i treballar per a acabar amb l’estigmatització de les persones que pateixen la malaltia.



En aquesta ocasió Ana Lórien ha convençut al jurat amb la poesia ‘Mi diario de injusticias’, que s’ha quedat a tan sols un pas de superar al text guanyador, titulat ‘Decepción’ i presentat per una persona amb el pseudònim de ‘Bibliotecario enamorado’. El tercer lloc ha sigut per a ‘Pena para adelgazar’, de ‘Publio Ovidio’.