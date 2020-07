L’almussafenya Bàrbara Benavent publica el seu primer llibre, ‘Mamá, soy un niño espacial’

La mestra, especialitzada en audició i llenguatge, aborda la inclusió educativa en un àlbum il·lustrat per Cristina Pozo que ja està a la venda



Està previst que l’autora el presente en el Centre Cultural de la localitat el pròxim divendres 16 d’octubre a les 19 hores

La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes incorporarà en breu al seu catàleg d’obres a la disposició de la ciutadania per al préstec el llibre ‘Mamá, soy un niño espacial’, escrit per la mestra almussafenya Bàrbara Benavent Rovira. L’autora, que va decidir crear-lo per a explicar amb més facilitat a l’alumnat qüestions relacionades amb la inclusió, la igualtat, la diversitat, l’empatia i la solidaritat, el presentarà públicament en la localitat el pròxim divendres 16 d’octubre. “Hem de fer tot el que estiga a les nostres mans perquè aquestes propostes tinguen la major projecció pública possible”, declara el regidor de Cultura, Alex Fuentes, sobre l’obra, que està il·lustrada per l’artista Cristina Pozo i inclou un joc de taula per a tractar diferents valors.



El talent per a l’escriptura de la ciutadania d’Almussafes torna a quedar demostrat amb la recent publicació del llibre ‘Mamá, soy un niño espacial’, en el qual la mestra local Bàrbara Benavent Rovira conta la història d’una aula en la qual hi ha xiquets i xiquetes amb capacitats diferents. Editat per Saralejandría Ediciones i dirigit a persones d’a partir de 5 anys, l’obra va sorgir després d’adonar-se la seua autora de la manca de llibres que tractaren la inclusió educativa. De manera que va decidir abordar aquest tema través d’un conte que, a més, està il·lustrat per l’artista Cristina Pozo.



“Des que vaig començar a treballar em vaig adonar que l’alumnat entenia millor les coses a través d’històries i en tractar de buscar llibres en els quals es parlara sobre la inclusió educativa em vaig trobar que no hi havia, per la qual cosa em vaig llançar a crear-lo amb l’objectiu de tindre una eina més amb la qual desenvolupar les classes”, explica la jove, qui assenyala que en el conte es tracten aspectes com la igualtat, la inclusió, la diversitat, l’empatia o la solidaritat, entre altres.



El llibre, que ja està a la venda, es presentarà oficialment a Almussafes, si l’evolució de la pandèmia de coronavirus ho permet, el pròxim divendres 16 d’octubre a les 19 hores en el Centre Cultural. Mentre arriba eixe moment, ahir dijous 30 de juliol, l’autora va visitar la biblioteca municipal per a entregar-li al regidor de Cultura, Alex Fuentes, un exemplar del llibre signat. L’edil li va anunciar que l’administració local ja ha iniciat els tràmits per a adquirir un total de cinc unitats, que estaran pròximament disponibles per al préstec.



“Hem de fer tot el que estiga a les nostres mans perquè aquestes propostes tinguen la major projecció pública possible. I no ho dic perquè tinguem l’obligació de fer-ho per ser una administració pública, sinó perquè tinc l’absolut convenciment que aquest tipus de treballs són necessaris per a avançar cap a una societat millor. Vivim en un món en el qual cada persona és diferent i això cal explicar-ho ja en la infància, perquè és la millor manera de normalitzar-ho”, sosté l’edil.



Contingut

Benavent assegura que ‘Mamá, soy un niño espacial’ serveix tant per a la infància com per a pares i mestres, atés que en les seues pàgines es plantegen qüestions que formen part del dia a dia de la nostra societat però que no solen explicar-se als xiquets i xiquetes”. “Es nomenen patologies molt comunes a l’aula com els trastorns de l’espectre autista, el TDAH, les dificultats en el llenguatge, la dislèxia…”, comenta.



Com a complement, aquest llibre il·lustrat incorpora un joc amb fitxes i tauler per a treballar aspectes com la igualtat, l’empatia, el respecte o la tolerància, “situacions que es poden viure tant dins com fora dels col·legis i amb les quals es busca que la infància es pose en la pell dels altres i pensen com actuarien”.



Altres projectes

Però l’experiència literària d’aquesta jove almussafenya, que també compta amb un màster sobre dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge, no finalitza amb aquest llibre. Recentment ha col·laborat en la iniciativa solidària ‘Lo pequeño es grande’, amb el qual un grup de 50 escriptors han aconseguit recaptar a través d’un pla de microfinançament un total de 5.891 euros per a l’edició en paper d’un llibre amb contes publicats durant el confinament en les xarxes socials. Tot el recollit es destinarà a l’associació S.O.S. Ángel de la Guardia, que es dedica a proveir d’aliments i productes de primera necessitat a persones en situació de pobresa. A més, Benavent està immersa en altres projectes literaris que, tal com avança, “veuran la llum en els pròxims mesos”.