L’almussafenya Mari Carmen Sáez publica el conte infantil ‘El gegant de merengue’

El llibre, ja a la venda, es presenta aquest diumenge 3 de novembre a les 12.45 hores en la plaça de l’Ajuntament de València



Al costat de l’escriptora estaran el dibuixant Toni Cabo i el professor Josep Alemany, que col·laboren en l’obra



‘El gegant de merengue’ és el títol de l’onzé llibre infantil publicat per l’escriptora almussafenya Mari Carmen Sáez, que es presentarà oficialment aquest diumenge 3 de novembre en la plaça de l’Ajuntament de València dins dels actes organitzats per a celebrar la setena edició de la ‘Plaça del Llibre’. En la trobada intervindran també el dibuixant Toni Cabo i el professor Josep Alemany, responsables de les il·lustracions i de la guia didàctica que acompanyen a l’obra, respectivament.



El pròxim diumenge 3 de novembre, l’escriptora almussafenya Mari Carmen Sáez presentarà a les 12.45 hores en la plaça de l’Ajuntament de València el seu nou llibre infantil, ‘El gegant de merengue’, una història publicada per ‘Edicions 96’ que compta amb il·lustracions del dibuixant Toni Cabo i amb una guia didàctica elaborada pel professor Josep Alemany. Els tres participaran en aquest esdeveniment literari obert al públic i inclòs en la programació de la VII ‘Plaça del Llibre’ per a explicar com s’ha gestat aquesta creació que l’editorial qualifica de “divertida i amb valors molt necessaris per al nostre món”.



“Hi ha un país, arran de la mar de Llimonada, que potser no coneixeu. És el País de Merengue i Caramel. Els seus habitants, tots de merengue, són molt alegres, tot i que viuen sota les ordres de Merengot, un gegant de geni curt que els ha fet creure que els estrangers són dolents. Ningú ha vist mai a cap persona diferent però un dia, mentre els caramenguins juguen tranquils a la platja, arriba una sorpresa que els canviarà la vida de dalt a baix: dues agosarades germanes que els deixaran bocabadats. I començarà una gran aventura inesperada”, pot llegir-se en la sinopsi del llibre, que ja està a la venda.



Al llarg de la seua trajectòria, Mari Carmen Sáez ha publicat un total d’11 llibres de temàtica infantil i juvenil, així com diferents poemaris que han obtingut nombrosos premis literaris. L’últim dels guardons, el 42é Premi Maria Manent de Poesia de Premià de Dalt (Barcelona), el va aconseguir en 2018 pel seu llibre ‘Les hores imprecises’, on assegura que es percep un canvi en el seu estil perquè els poemes “han vingut amb molta llum, amb molta claredat, com si em caigueren damunt”. Precisament l’escriptora estarà a les 20 hores d’este dijous, 31 d’octubre, en la Biblioteca Pública d’Almussafes, conversant sobre l’obra amb les persones integrants del Club de Lectura de la població.



L’autora, presidenta del ‘Grup Poètic Argila de l’Aire’ d’Almussafes, és també actriu i dramaturga, terreny en el qual participa de manera habitual en tallers d’animació lectora, recitals de poesia, obres teatre i sessions de contacontes. A més, és professora d’art dramàtic i columnista.