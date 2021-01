L’almussafenya María Chaqués publica un llibre inspirat en la pandèmia

La coach i escriptora comparteix, a través d’un conte, la seua fórmula per a “aprendre de cada situació i traure la part positiva”



La portada, en la qual apareix una família asseguda sobre un globus terraqüi, i les il·lustracions de l’interior són dissenys de l’almussafenya Mar Reig



La presentació oficial de ‘Elige ser feliz, pase lo que pase’ es durà a terme via online el pròxim divendres 29 de gener a les 21 h



‘Elige ser feliz, pase lo que pase’, el nou llibre de la coach i escriptora almussafenya María Chaqués, ja està a la venda. L’autora proposa en aquesta ocasió un conte per a aprendre a afrontar les situacions complicades i traure’ls la seua part positiva. La pandèmia de coronavirus és el punt de partida d’aquesta nova proposta, que es presentarà oficialment el pròxim divendres 29 de gener a les 21 hores en un acte retransmés a través d’Internet. Les il·lustracions són obra de l’artista almussafenya Mar Reig, qui ha optat per representar a una família somrient asseguda en un globus terraqüi en la portada. El llibre ja pot adquirir-se en Amazon, en la copisteria ‘El Cuquet’ i en el quiosc ‘La Barberia’, tots dos comerços situats a Almussafes.



Al voltant d’any i mig després de l’edició del seu primer llibre, titulat ‘¿Qué tomas para ser feliz?’, la coach almussafenya Maria Chaqués torna amb una nova obra, en el qual la pandèmia mundial de Covid-19 en la qual ens trobem li serveix com a escenari per a armar un conte que té com a objectiu que les famílies ajuden els seus fills i filles a aprendre de les situacions complicades per a traure la part positiva.



“És més que evident, i a més així ho demostren els experts en felicitat, que una actitud positiva és una eina molt poderosa per a superar tot tipus d’obstacles o situacions negatives”, comenta l’escriptora sobre ‘Elige ser feliz, pase lo que pase’, títol de la seua nova proposta literària, qui considera que als adults “ens va quedar pendent una assignatura de vital importància, ‘Actitud positiva’”.



L’autora assegura que ha volgut aprofitar aquesta “experiència de vida que mai oblidarem” per a plantejar les eines “més poderoses” que permeten als més xicotets aprendre a ser feliços. Per a això, Chaqués ha volgut utilitzar experiències i reflexions amb les quals qualsevol persona pot sentir-se identificada, construint a partir d’ací un relat que busca transformar situacions adverses en favorables, millorar la comunicació familiar i potenciar l’autoestima.



La presentació del llibre, les il·lustracions del qual són obra de l’artista almussafenya Mar Reig, llicenciada en Belles Arts i experta en Disseny Gràfic, qui ha optat per representar a una família somrient sentada en un globus terraqüi en la portada, se celebrarà el pròxim divendres 29 de gener a les 21 hores en un acte que es retransmetrà via Zoom i a través de l’Organització Mundial de Coaching i Desenvolupament Personal ‘En línia positiva’.



‘Elige ser feliz, pase lo que pase’, editat per Ramos de Olivo Ediciones, ja pot adquirir-se a través d’Amazon i també en dos comerços d’Almussafes: la copisteria ‘El Cuquet’ i el quiosc ‘La Barberia’.



El psicòleg Rodrigo Alcarraz, responsable del pròleg, assegura que es tracta ‘ “una obra que, de manera àgil i didàctica, apunta a una gran finalitat: construir esperança i futur amb l’ensenyament i l’exemple”. En la seua opinió, la seua lectura “deixa la gran lliçó d’aquests temps: no pot regnar la tranquil·litat ni la pau en un cor trist i pessimista”.