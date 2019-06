L’almussafenya Marta Iborra, subcampiona d’Espanya Aleví amb el València Basket

Connect on Linked in

L’esportista també ha aconseguit aquesta temporada al costat del seu equip la victòria en el torneig autonòmic de la seua categoria



La jove va començar la seua trajectòria a l’escola del C.B. Almussafes



La jove almussafenya Marta Iborra triomfa amb el València Basket Club, on ha aconseguit aquesta temporada el subcampionat d’Espanya Aleví i el Campionat de la Comunitat Valenciana de la mateixa categoria. En la final d’aquest últim torneig, que es va celebrar el passat diumenge 26 de maig, va aconseguir també el títol de jugadora més valuosa, la qual cosa mostra la projecció de futur d’aquesta esportista, que va fer els seus primers passos en la pista en el C.B. Almussafes.



Noves alegries per a l’esport almussafeny. La jove Marta Iborra, integrant del València Basket Club, se suma a la nòmina de joves de la localitat que destaquen en les seues respectives disciplines esportives. El cap de setmana passat va aconseguir al costat del seu equip el subcampionat d’Espanya Aleví en una emocionant final que es va disputar en l’Alqueria del Basket de València i en la qual es va enfrontar al Femení del Sant Adrià, vencedor de Catalunya.



En el torneig s’han vist les cares els millors equips femenins i masculins de cada comunitat autònoma i en l’última fase d’aquest, Iborra i les seues companyes van competir contra equips considerats favorits per al triomf final, com la U.E. Mataró o el Barça.



Aquest recent èxit de la jove almussafenya, que va començar a jugar al bàsquet en el C.B Almussafes, no es queda ací, atés que aquesta temporada també ha aconseguit al costat del conjunt taronja el Campionat de la Comunitat Valenciana de la seua categoria. La seua aportació li va proporcionar un dels reconeixements més cobejats per les persones que es dediquen a aquest esport, el títol de jugadora més valuosa de la final (MVP). En la trobada, celebrada el diumenge 26 de maig, es van imposar al Picken Claret.