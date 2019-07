L’almussafenya Sandra Ferriz, bronze en el Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub20

Connect on Linked in

La jove va obtindre aquesta posició el passat cap de setmana a Granollers i en la modalitat de llançament de disc



Té 18 anys, forma part del Valencia Club d’Atletisme i és la segona temporada que competeix



El passat cap de setmana es va celebrar a Granollers el LXVI Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub20, un torneig en el qual l’almussafenya Sandra Ferriz Simarro, de 18 anys i integrant de lValència Club d’Atletisme, va aconseguir la tercera plaça en la modalitat de llançament de disc (1kg), un lloc pel qual es mostra molt satisfeta.



El públic assistent al torneig, que es va disputar els dies 6 i 7 de juliol en la localitat barcelonina de Granollers, va veure pujar a la jove al tercer lloc calaix després d’aconseguir una marca de 38,26 metres. La integrant del València Club d’Atletisme únicament va ser superada per Lorena Echevarría Hoya, del Club Piélagos de Cantàbria, i Eva Cuenca Martínez, representant d’Atletisme Alarcón, primera i segona, respectivament.



En la cita, que va congregar a un total de 800 aspirants, 430 en categoria masculina i 370 en categoria femenina, la Comunitat Valenciana va ser la tercera autonomia amb un major nombre de representants (98), sent Catalunya (152) i Madrid (108) les que més esportistes va inscriure en les proves.



Per a Ferriz aquesta està sent la segona temporada en competició, motiu pel qual mostra una gran satisfacció pels registres que està obtenint.