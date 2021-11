L’almussafenya Sara Ferrando presenta el seu nou llibre a la Biblioteca Municipal

Es tracta de ‘Tale of the Godless’, el primer lliurament de la saga ‘House of Cards’, publicada per l’editorial Punto Rojo Libros



L’acte es durà a terme el pròxim divendres 12 de novembre a les 20 hores i estarà presentat per Pau Mendoza Casp, Dr. en Filologia Anglogermànica

La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes acollirà el pròxim divendres 12 de novembre, a les 20 hores, l’acte de presentació del llibre ‘Tale of the Godless’, escrit per la jove escriptora local Sara Ferrando Estarlich, de tan sols 17 anys. La trobada estarà presentada per Pau Mendoza Casp, Dr. en Filologia Anglogermánica i en ell es conversarà sobre el contingut de la història, editat per Punto Rojo Libros. El debut literari de l’autora va ser l’any passat, quan va eixir a la venda ‘Afterlife’.



Després de compartir amb les persones aficionades a la lectura en 2020 el seu debut literari, ‘Afterlife’, la jove escriptora almussafenya Sara Ferrando Estarlich s’ha llançat de nou al mercat editorial amb la seua segona novel·la, ‘Tale of the Godless’. En ella, presenta una història que tindrà continuïtat en posteriors volums, atés que es tracta del primer lliurament d’una saga que ha titulat ‘House of Cards’ (Punto Rojo Libros).



“Després que un gran cataclisme sacsejara els fonaments de la societat moderna i la fera esfondrar-se, els supervivents es van afanyar a construir-la. Set mil anys després, Alice s’agita en el seu llit d’hospital, amb poc o cap record del seu passat”, pot llegir-se en la sinopsi de l’obra, emmarcada en el gènere fantàstic, però amb abundants tocs realistes. D’aquesta manera, a través d’una trama d’intriga i misteri, planteja un món paral·lel amb característiques de la societat actual, per la qual cosa combina subtrames com les relacions interpersonals, la superació, l’experiència i l’aventura.



La presentació del llibre se celebrarà el pròxim divendres 12 de novembre a les 20 hores a la Biblioteca Municipal, situada al carrer Llauradors. L’acte, que estarà presentat per Pau Mendoza Casp, Dr. en Filologia Anglogermànica, Ferrando desgranarà alguns dels secrets relacionats amb aquest nou treball, format per vint capítols, un epíleg i una selecció de sis cartes.



Aquesta no és la primera incursió de Sara Ferrando en el món de la literatura. Amb tan sols 17 anys ja va publicar en 2020 ‘Afterlife’, una història dirigida principalment al públic jove i catalogada en el gènere de fantasia sobrenatural que reuneix sent relats curts protagonitzats per una família amb tres fills adolescents i una sèrie de fantasmes que apareixen en diferents escenaris d’un poble localitzat a Europa. Amb aquesta premissa i amb l’anglés com a llengua de comunicació, la seua història va aconseguir arribar fins a les llibreries, també a través de Punto Rojo Libros.