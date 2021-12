L’alumna del Taller d’Ocupació de l’Ajuntament d’Alzira, Ángeles Martínez, rep el reconeixement a la Qualitat dels Projectes Erasmus+ 2021

Print This Post

L’alumna d’IDEA Ángeles Martinez Caballero ha sigut guardonada amb el Reconeixement a la Qualitat dels Projectes Erasmus+ 2021 en la categoria de Formació Professional. Estos guardons, entregats pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), busquen donar visibilitat als resultats i casos d’èxit aconseguits per aquest programa europeu a Espanya durant l’any 2021.

Després de completar els seus estudis del Taller d’Ocupació 2019 de l’Ajuntament d’Alzira, en la seua especialitat “Gestió de crides de tele-assistència i Mediació Comunitària” i finançats pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA, va tindre la possibilitat de realitzar les seues pràctiques formatives Erasmus+ durant un període de 3 mesos a la ciutat italiana de Pesaro gràcies al projecte “IDEA Moves V”.

Una mobilitat europea que va tindre lloc durant el primer trimestre de 2021 i que li va permetre, no sols dur a terme les seues pràctiques no laborals en empresa estrangera tal com marca el certificat de professionalitat, sinó que també va millorar les seues competències en idiomes, adaptació i integració cultural o crear el sentiment de ciutadania europea, entre altres.

La mobilitat europea d’Ángeles, sota la marca projecte IDEA Moves compta ja amb 7 edicions i forma part de les 254 mobilitats que l’Ajuntament d’Alzira ve gestionant des de l’any 2014 i ha comptat amb un finançament total de 633.635 euros gràcies al programa Erasmus+ de la Unió Europea.

L’Ajuntament d’Alzira va ser el primer Ajuntament d’Espanya a comptar amb una acreditació per al nou programa Erasmus+ 2021-2027. Esta acreditació permet a les organitzacions accedir a les oportunitats de mobilitat d’aprenentatge en el marc de l’acció clau 1 del programa; permetent que oferisquen oportunitats de desenvolupament professional i personal a estudiants, professors, formadors i altre personal educatiu.