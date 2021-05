L’alumnat almussafeny de 5é i 6é de Primària descobreix la riquesa de la mar gràcies a l’Oceanogràfic

El personal del parc, situat a la Ciutat de les Arts i les Ciències, es trasllada als CEIP per a conscienciar sobre la importància de cuidar els recursos naturals



L’Ajuntament finança aquestes activitats, que es plantegen per a difondre la biodiversitat marina i fomentar bones pràctiques ambientals

L‘Ajuntament d’Almussafes està portant aquests dies part de l’Oceanogràfic de València a les aules dels CEIP Pontet i Almassaf gràcies al projecte ‘L’Oceanogràfic viatja al teu col·le’, amb el qual l’Equip d’Educació de l’aquari es trasllada als col·legis per a realitzar activitats lúdic-formatives relacionades amb la promoció de la biodiversitat. El consistori finança el desenvolupament d’aquests tallers, triats pel professorat de cada centre i dirigits a l’alumnat de 5é i 6é de primària. El regidor d’Educació, Pau Bosch, sosté que aquests continguts són “essencials per a la seua vida”, perquè “només si la societat entén que la nostra supervivència depén de la supervivència del medi ambient podrem avançar cap a un futur en el qual aquest planeta siga habitable”.



Els CEIP Pontet i Almassaf d’Almussafes estan rebent aquests dies la visita de l’Equip d’Educació de l’Oceanogràfic de València, considerat l’aquari més gran d’Europa. El personal del complex està desenvolupant diferents activitats per a l’alumnat de 5é i 6é de Primària amb la finalitat de donar a conéixer la varietat d’éssers vius que habiten els mars, exposar les principals amenaces a les quals s’enfronten aquests espais i conscienciar a la joventut sobre la importància de preservar la biodiversitat.



Hui, divendres 21 de maig, l’alumnat d’aquestes etapes del CEIP Pontet ha gaudit del taller ‘Travessia Marina’, en el qual s’han donat a conéixer els principals desafiaments dels diferents oceans del món i alguns dels projectes d’investigació que es duen a terme en el complex per a lluitar contra la deterioració d’aquests entorns. Així mateix, s’ha realitzat un recorregut fictici per cadascuna de les instal·lacions del conegut parc. En aquesta activitat, es classifiquen diferents animals en relació a les seues funcions vitals i s’expliquen les causes d’extinció d’espècies en ecosistemes terrestres i aquàtics.



El programa, amb el qual, a més, es busca fomentar les bones pràctiques ambientals entre la ciutadania, també es va impartir el passat dimarts 18 de maig en el CEIP Almassaf, centre al qual l’equip responsable del projecte tornarà a traslladar-se el pròxim dimarts 25 per a poder atendre el conjunt de l’alumnat de l’últim cicle de Primària, més nombrós que en el CEIP Pontet. En aquest cas, s’està impartint el taller ‘Bio-diver’, en el qual els xiquets i xiquetes exploren l’estructura interna dels éssers vius i aprenen a apreciar el medi ambient i la seua conservació en el treball de camp.



L’Ajuntament d’Almussafes s’encarrega de finançar aquest projecte en la localitat. “El fet de presentar els continguts d’una manera més lúdica de l’habitual constitueix, sens dubte, un valor afegit que hem considerat essencial per a donar llum verda a aquesta iniciativa, que es planteja per primera vegada i està resultant ser un èxit”, destaca el regidor d’Educació, Pau Bosch. “La resposta del professorat dels centres, que ha sigut el que ha triat l’activitat concreta que s’ha posat en marxa en cada col·legi, ha sigut molt positiva”, afig l’edil.



“S’acosta el final de curs i hem volgut aportar una diversió extra a l’alumnat, que ha hagut de passar uns mesos complicats a causa de la pandèmia. Ho fem, a més, a través de continguts que tant l’executiu municipal com la comunitat educativa considerem essencials per a la seua vida. Només si la societat entén que la nostra supervivència depén de la supervivència del medi ambient podrem avançar cap a un futur en el qual aquest planeta siga habitable”, conclou.