L’alumnat almussafeny desenvolupa un projecte per a donar visibilitat a les dones en la llista de carrers de la localitat

Gràcies a #MereixemUnCarrer, 11 aules del municipi han investigat les biografies de nombroses dones rellevants



L’objectiu és conéixer les seues trajectòries i proposar-li a l’Ajuntament que dedique un dels carrers a la figura seleccionada per la comunitat educativa



La investigació realitzada per l’IES i els CEIP ha revelat que, a excepció de les santes, no hi ha cap via del nucli urbà amb nom femení

L’alumnat de 6é de Primària i de 1r de l’ESO dels CEIP Pontet i Almassaf i l’IES d’Almussafes es troben en la recta final del desenvolupament del projecte #MereixemUnCarrer, amb el qual busquen donar visibilitat a dones rellevants incloent-les en el llistat de noms de vies públiques de la població. Després de detectar que no hi havia cap carrer dedicat a dones, a excepció de santes, van iniciar una investigació per a elaborar una llista amb possibles candidates. A través de diferents fases s’han anat seleccionat noms fins a conformar un grup de 12 dones, d’entre les quals eixirà el nom que es proposarà a l’Ajuntament perquè el tinga en compte quan necessite denominar un carrer. El pròxim dilluns 8 de març s’exposaran en els centres les làmines amb les candidatures finalistes i la votació definitiva, en la qual participarà tota la comunitat educativa, es realitzarà el divendres 12 de març.



Deixant al marge als quals porten noms inclosos en el santoral, a Almussafes no existeixen carrers dedicats a dones. Aquest va ser el punt de partida d’un ambiciós projecte educatiu impulsat per l’IES de la localitat i denominat #MereixemUnCarrer al qual de seguida es van unir també els CEIP Pontet i Almassaf. L’estudi de la llista de carrers municipal realitzat per l’alumnat de 1r de l’ESO i 6é de Primària va revelar que el 100% de les vies porten noms masculins, resultat que els va portar a iniciar una investigació sobre un ampli grup de dones amb l’objectiu de posar en valor les seues trajectòries, en molts dels casos desconegudes per a bona part de la població, i d’incloure-les en un procés participatiu del qual eixirà guanyadora una d’elles. El seu nom serà proposat de manera formal a l’Ajuntament perquè el tinga en compte quan necessite establir el nom a un carrer o espai públic.



Després de la primera fase del projecte, en la qual l’alumnat va treballar sobre plans per a comptabilitzar la proporció existent entre homes i dones, cada estudiant va triar una dona rellevant per a aprofundir en els seus assoliments i aportacions a la societat, informació que posteriorment va ser compartida amb els seus companys i companyes d’aula a través d’exposicions públiques. Cadascun dels onze grups involucrats en #MereixemUnCarrer van votar per una de les propostes llançades en la seua classe, de manera que, sumades a la candidatura proposada pel professorat coordinador, s’han plantejat dotze finalistes a obtindre la victòria en aquest particular concurs.

Els mestres i les mestres destaquen que aquesta experiència els ha permés “conéixer a un gran nombre de dones rellevants de diferents procedències i amb activitats professionals molt diverses”, que seran incloses en el ‘Llibre de les dones’ de cada centre.



Els noms de les 12 dones finalistes es faran públics el pròxim dilluns 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a través d’una exposició composta per dotze làmines, una per cada candidata, en la qual col·labora el consistori. L’alumnat transmetrà a la resta de la comunitat educativa les principals fites aconseguides per la candidatura que presenten a la convocatòria perquè el divendres 12 de març estudiants i professorat voten per la seua preferida. El nom que reba més suports serà el que es propose al consistori municipal perquè puga ser inclòs en la llista de carrers en un futur.

“Em sembla una idea fantàstica que els tres centres educatius de la població s’hagen unit en un projecte d’aquestes característiques que sens dubte contribuirà a avançar cap a la igualtat entre homes i dones. I ho han fet mitjançant un procediment en el qual, a més de conéixer a figures rellevants de la nostra història recent, han continuat aprenent qüestions relacionades amb el procés d’investigació documental, la redacció de textos o l’exposició oral en públic, tasques que continuaran realitzant en la seua vida acadèmica i potser posteriorment una vegada entren en el mercat laboral”, ressalta el regidor d’Educació, Pau Bosch.



#MereixemUnCarrer

El projecte #MereixemUnCarrer està inspirat en una iniciativa que va començar en l’IES Cartima del municipi malagueny d’Estación de Cártama en 2018. Amb ell, la professora de Geografia i Història Rosa Liarte Alcaine i l’alumnat de l’assignatura optativa de 2n de l’ESO ‘Canvis Socials i de Gènere’ del mateix centre, van voler posar el seu granet d’arena en la lluita per la igualtat entre homes i dones. Segons l’estudi realitzat pel projecte #MerezcoUnaCalle a nivell nacional, la proporció homes-dones en el nom de les vies públiques és del 80%-20%. A Almussafes aquesta proporció aconsegueix el 100%-0%, motiu pel qual la comunitat educativa de la població espera que aquesta proposta supose un abans i un després i que siga el punt de partida per a què comencen a rebre aquest homenatge un major nombre de dones.