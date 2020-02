L’alumnat almussafeny tria als seus representants per al Consell de la Infància i l’Adolescència

El grup de 25 xiquets, xiquetes i adolescents prendran possessió dels seus càrrecs en aquest òrgan consultiu demà dijous 20 de febrer a la vesprada



El Centre Cultural acollirà aquest acte, en el qual aquesta eina de participació ciutadana estrenarà una nova legislatura

Demà, dijous 20 de febrer, a les 18.30 hores, se celebrarà en el Centre Cultural d’Almussafes l’acte de constitució del nou Consell de la Infància i l’Adolescència de la població. Les 25 persones elegides el passat dilluns 17 de febrer mitjançant votació en els centres educatius es convertiran en regidors d’aquest fòrum consultiu amb el qual l’Ajuntament busca donar veu al col·lectiu perquè opinen sobre les qüestions que els concerneixen i d’aquesta forma poder incorporar les seues propostes a les decisions polítiques que es prenen. Mitja hora abans visitaran la casa consistorial per a signar en el llibre d’honor de la localitat.



Els resultats de la votació en els centres educatius per a triar al grup de joves que integraran el nou Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes, que es va celebrar el passat dilluns 17 de febrer, ja es coneixen. L’alumnat del municipi ha triat mitjançant sufragi als 25 representants en aquest òrgan consultiu impulsat per l’Ajuntament de la localitat per als pròxims dos anys, els qui es convertiran oficialment en regidors d’aquesta eina de participació ciutadana demà dijous 20 de febrer a les 18.30 hores en l’acte de constitució que es desenvoluparà a la sala d’actes del Centre Cultural.



Àlma Barruelo Canós, Gorka Sánchez Higuera, Daniel González Pérez, Daniel Mena Jiménez, Dua Hassan i Javier Márquez Soriano han sigut els que han obtingut un major nombre de vots en el CEIP Pontet, per la qual cosa s’incorporaran al grup en aquesta nova etapa. Per part del CEIP Almassaf seran part d’aquest col·lectiu Lucía Cadenas Colomer, Pau Soler Alemany, Carla Iborra Lasa, Marina Girona Gil, Juan Caro Quiles, Nicolás Alepuz Baldoví, Ruth Ludeña Baldoví, Anna Ludeña Baldoví, Alba Ruiz Grau, David Morillo Camarasa i Ángel Miguel Mejía Santana. I per part de l’IES Almussafes han resultat seleccionats en aquesta convocatòria Joan Gallart Alepuz, Iker Membrilla Albors, Irene Girona Gil, Mar Benet Ferrer, Tania Lázaro Martínez, Javier Muñoz Martínez i Sebastián Ramos Jordán. Finalment, Batiste Rovira Medina ha aconseguit un dels llocs sent estudiant d’un centre de fora de la població.



Durant l’acte, al qual es podrà accedir de manera lliure fins a completar l’aforament de l’auditori, els nous regidors del consell rebran una còpia de la seua acta de regidor i una carpeta amb material perquè puguen desenvolupar les seues noves funcions com a membres d’aquest òrgan consultiu nascut en 2017 i intervindran per a opinar sobre les seues expectatives respecte a la seua estada en aquest. Així mateix, les direccions dels tres centres educatius del municipi rebran un diploma en agraïment a la seua participació i col·laboració en tot el procés. L’alcalde, Toni González, i la regidora de Joventut, Infància i Adolescència, Belén Godoy, presidiran la jornada, que estarà presentat per Santi Rovira, un dels xiquets que ha format part del consell en els seus dos primers anys d’existència.



Tal com ja es va fer en 2017, el grup de xiquets, xiquetes i adolescents visitaran 30 minuts abans de l’hora d’inici prevista la casa consistorial per a signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament. “Estic segura que aquesta experiència els marcarà perquè podran debatre sobre el que els importa i seran escoltats, se’ls tindrà en compte i tot en un ambient en el qual se sentiran molt ben acollits i acollides, amb dinàmiques, tallers i excursions que els permetran créixer com a persones”, ressalta Godoy. “El consell és el que canalitza totes eixes opinions i on es dóna visibilitat a les seues inquietuds, una cosa que fins a la seua posada en marxa tan sols es feia a través de l’escolta, que és molt important i es continua practicant, però ara reforçada amb aquesta eina que ja considerem imprescindible per a la política que es realitza a Almussafes”, assenyala l’edil.