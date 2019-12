L’alumnat de 2n de Primària C del CEIP Almassaf celebra el Nadal cantant a l’Ajuntament d’Almussafes

Print This Post

Els 25 alumnes de 2n de Primària C del CEIP Almassaf han oferit hui, dimecres 18 de desembre al matí, un recital de nadales a les portes de la casa consistorial d’Almussafes.



El grup ha interpretat junt amb el professorat cançons típiques d’aquesta època de l’any com les conegudes ‘Acudiu amb els guitarres’, ‘Tan-tan’ o ‘Camina Maria’, entre altres. En finalitzar l’actuació, l’alcalde de la localitat, Toni González, els ha entregat un detall en senyal d’agraïment per la seua visita.