L’alumnat de 4t d’ESO i 1r Batxillerat de l’IES l’Om de Picassent presenta un projecte tecnològic a la Universitat de València

El projecte, finançat per la Regidoria d’Educació, ha permès l’alumnat crear curts d’animació amb impressió 3D i electrònica digital durant el curs present



MOMO és el nom del projecte educatiu amb el qual han participat 35 alumnes de l’IES l’Om. D’esta manera, els propis alumnes han sigut els encarregats de crear curts d’animació amb impressió 3D i electrònica digital. El projecte, una idea que naix de El Caleidoscopio i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, compta amb el suport de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Picassent i ha pretés unir la tecnologia més puntera amb la impressió 3D, el cinema, la cultura i la societat, ja que es té com a objectiu la creació d’un curtmetratge d’animació, amb la tècnica Stop Motion i amb una finalitat social i mediambiental.



El dia de la presentació es projectaren 4 curts en l’stand montat per a l’ocasió i amb el material necessari per a cadascun d’ells. L’alumnat havia d’explicar en una entrevista en que consistia el curt i el motiu de la temàtica escollida. A més, es feren diverses projeccions dels curts al saló d’actes de la Facultat on també va tindre lloc l’entrega dels diplomes acreditatius corresponents.