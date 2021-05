L’alumnat de 6é de primària participa a la 33a edició de la campanya «Anem al Teatre» a Picassent

Connect on Linked in

Més de 100 xiquets i xiquetes de 6é de primària dels centres educatius del municipi disfruten de les arts escèniques a l’esplanada de l’Ermita

El teatre es pot consumir de moltes maneres, i una d’elles és fent-ho al carrer. I ara, més que mai, davant l’actual situació marcada per la Covid19, la campanya «Anem al teatre» s’ha hagut d’adaptar-se a les circumstàncies i s’ha dirigit només a l’alumnat de 6é primària dels diferents centres educatius del poble. Enguany, l’obra escollida ha sigut «The proupers», de la companyia «La finestra nou circ».

Fent un poc de retrospectiva, cal dir que Picassent participa d’esta iniciativa promoguda per la Diputació de València, a través del SARC, des de fa 28 anys, on es facilita l’accés al teatre en totes les seues expressions dirigides a la població infantil i juvenil.

Esta important cita cultural es fa possible cada any amb l’esforç dels ajuntaments participants, al voltant de 30 municipis, i la col·laboració de diverses entitats i institucions. Una llarga trajectòria en què milers de menuts i joves s’han sumat any rere any com espectadors actius i en la qual centenars de docents han trobat una important ferramenta educativa.

Jaume Sobrevela, regidor de Cultura, creu “imprescindible” este tipus d’activitats «perquè els xiquets i les xiquetes coneguen més maneres de fer teatre des d’una vessant didàctica però al mateix temps divertida».

El alumnado de 6º de primaria participa en la 33ª edición de la campaña «Anem al Teatre»



Más de 100 niños y niñas de 6º de primaria de los centros educativos del municipio disfrutaron el lunes de las artes escénicas en la explanada de la Ermita.



El teatro se puede consumir de muchas maneras, y una de ellas es haciéndolo en la calle. Y ahora, más que nunca, ante la actual situación marcada por la Covid19, la campaña «Anem al Teatre» se ha tenido que adaptar a las circunstancias y se ha dirigido solo al alumnado de 6º primaria de los diferentes centros educativos del municipio. Este año, la obra escogida ha sido «The proupers», de la compañía «La Finestra nou circ».



Haciendo un poco de retrospectiva, cabe destacar que Picassent participa de esta iniciativa promovida por la Diputación de València, a través del SARC desde hace 28 años, en donde se facilita el acceso al teatro en todas sus expresiones dirigidas a la población infantil y juvenil.



Esta importante cita cultural se hace posible cada año con el esfuerzo de los ayuntamientos participantes, alrededor de 30 municipios, y la colaboración de varias entidades e instituciones. Una larga trayectoria en que miles de niños y jóvenes se han sumado año tras año como espectadores activos y en la cual centenares de docentes han encontrado una importante herramienta educativa.



Jaume Sobrevela, concejal Cultura, cree imprescindible este tipo de actividades «para que los niños y las niñas conozcan más maneras de hacer teatro desde una vertiente didáctica pero al mismo tiempo divertida».