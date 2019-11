L’alumnat de Gestió Administrativa de l’IES Almussafes realitza un curs de màrqueting dins del projecte Beques Dualiza Bankia

Pablo Llopis, soci de la consultora Garrigós+Llopis, va impartir el taller en el qual es va detallar el procés d’elaboració d’aquest document



El resultat s’aplicarà al projecte sobre el sistema de regulació intel·ligent impulsat pels seus companys de Mecatrònica Industrial



La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, Siemens i l’associació AVIA



El projecte d’investigació impulsat per l’IES Almussafes i que ha obtingut una de les beques concedides per la Fundació Bankia per la formació Dual prossegueix amb el desenvolupament del pla de màrqueting que facilitarà la comercialització del sistema creat. Per a això, la setmana passada l’alumnat del grau mitjà de Gestió Administrativa va assistir a un taller sobre aquest tema impartit per Paco Llopis, de la consultora Garrigós+Llopis. En la iniciativa, en la qual està involucrat l’alumnat del grau superior de Mecatrònica Industrial, s’ha trobat una forma per a regular el cabal en depòsits de manera autònoma i intel·ligent. L’Ajuntament de Almussafaes, Siemens i AVIA col·laboren en aquesta experiència.



El passat dimarts 29 d’octubre, l’IES Almussafes va acollir un taller en el qual l’alumnat de primer i segon curs del grau mitjà de Gestió Administrativa del centre va aprendre a elaborar un pla de màrqueting, document en el qual es recull una anàlisi exhaustiva de la situació de l’empresa, els seus objectius i la manera d’aconseguir-los.



La iniciativa forma part del projecte ‘Investigació d’un sistema de regulació i control intel·ligent i el seu pla de màrqueting associat’, programa que està desenvolupant aquest grup i el format per l’alumnat del grau superior Mecatrònica Industrial gràcies a la concessió d’una de les beques Dualiza de Bankia atorgades per la Fundació Bankia per la formació Dual i l’Associació FP Empresa.



Durant la jornada, impartida pel soci de la consultora Garrigós+Llopis Paco Llopis, es van desgranar els diferents apartats que conformen aquest document, entre els quals es troben l’estudi de la companyia, l’establiment d’objectius, els mitjans d’acció per a aconseguir-los i el control de l’execució.



“Fou una jornada molt interessant i intensa, en la qual els alumnes van fer una guia estructurada de treball i es va respondre a multitud de dubtes que els estan sorgint en el procés de realització d’aquest projecte que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Almussafes, Siemens i l’associació AVIA, Clúster de l’Automoció de la Comunitat Valenciana”, ressalta el professorat.



Llopis va plantejar durant el taller nombrosos exemples reals perquè l’alumnat entenguera millor el procediment que s’ha de seguir, ajudant-los a tindre una visió més real de la vida de l’empresa i de l’aplicació pràctica dels estudis en els quals estan matriculats.



Les professores Maribel Navarro, Zaida Pérez i Ana Tarancón són les docents encarregades de guiar a les persones inscrites en aquest itinerari formatiu durant aquests mesos en l’elaboració del pla de màrqueting i van col·laborar activament en la realització de la sessió.



El projecte

El passat mes de juny, el centre va integrar el Projecte Final de Cicle de Mecatrònica Industrial de l’alumne Manuel Godoy en aquesta investigació, que va començar el curs anterior amb el Projecte Final de Cicle de Sergio Catalá, també alumne d’aquest cicle.



En aquella primera fase es va demostrar que existien diferents equacions de plans que podien satisfer el problema de regulació del cabal d’aigua dels depòsits, que fins ara s’està resolent mitjançant PID (mecanisme de control simultani per retroalimentació), i en la segona es va trobar un algorisme capaç de trobar, de manera autònoma i intel·ligent, l’orientació d’aquest pla de manera ràpida i eficaç.



Per a això, es va simular el comportament d’un depòsit al qual entra aigua amb un cabal variable i desconegut, en el qual es vol mantindre una altura de líquid constant i es va utilitzar una vàlvula el percentatge d’obertura de la qual estava regulat pel controlador a investigar. Aquests avanços es consideren més que suficients per a donar-li una aplicació a nivell industrial, per la qual cosa la finalitat d’aquest pla de màrqueting és facilitar la comercialització d’aquest nou sistema.