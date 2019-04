L’alumnat de La Immaculada i l’IES La Sènia de Paiporta elaboren curts d’animació ‘stop motion’

Connect on Linked in

El projecte pretén conscienciar sobre el respecte al medi ambient i s’inscriu dins del projecte d’innovació educativa MOMO, que conjumina impressió 3D i electrònica digital

Els estudiants de secundària del Col·legi La Immaculada i de l’IES La Senia han utilitzat el seu talent per a reivindicar una major consciència mediambiental través dels curtmetratges ‘Kamion i l’alba d’un nou món’ (Col·legi La Immaculada) i ‘LEGOisme’ (IES La Senia). Dos curts de ‘stop motion’ que han creat ells mateixos i amb els quals pretenen, cadascun contant diferents històries, conscienciar sobre el respecte de l’entorn i la naturalesa.

‘Kamion i l’alba d’un món nou’ denúncia la deterioració de l’ecosistema i l’alta contaminació a través del seu protagonista, Kamion, un camió que dedica tot el seu esforç a retornar al planeta el seu estat natural.

L’IES La Senia narra en el seu curtmetratge, realitzat amb peces de Lego, quatre històries que tracten sobre la falta de neteja, reciclatge i cura de Paiporta. Tot elles estan unides a través de la visió d’un xicotet avió que sobrevola diferents situacions irrespectuoses amb el seu entorn.

La iniciativa s’emmarca dins del projecte d’innovació educativa MOMO de El Caleidoscopio, que va començar al novembre amb la formació del professorat que s’ha implicat en l’el projecte i compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Paiporta., i que uneix impressió 3D, electrònica digital i art.

Amb aquest projecte, l’alumnat ha aprés no sols tècniques d’animació com el ‘stop motion’, sinó a construir un sistema de filmació de vídeo com és un ‘slider’ o braç robòtic per mitjà d’una impressora 3D, i a programar els moviments d’aquest sistema amb arduino i electrònica digital.

A més, el projecte comporta també un important treball artístic. Perquè la idea original, el guió, personatges i decorats de ‘Kamion i l’alba d’un món nou’ i ‘LEGOisme’ han sigut creats pels propis alumnes de tots dos centres educatius.

Els dos curtmetratges es projectaran per primera vegada el 17 de maig a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València, a Burjassot, al costat de 24 curtmetratges més d’altres centres educatius de Secundària i Primària de la província de València que també estan realitzant el projecte. Un esdeveniment en què els estudiants del Col·legi La Immaculada i l’IES La Senia muntaran també un estand explicatiu amb tot el decorat i maquinària creats, i on realitzaran una exposició pública del desenvolupament i execució del projecte.