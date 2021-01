L’alumnat de l’Alcúdia comença l’any amb vitamina C

Print This Post

L’Ajuntament va fer entrega, el 2011, màquines industrials per a fer suc de taronja a les escoles de l’Alcúdia.

L’Ajuntament de l’Alcúdia va emprendre aquesta idea l’any 2011. Un projecte que va començar amb la donació de màquines industrials, per a fer suc de taronja, per a totes les escoles de la localitat. Perquè aquest fet ocórrega tant la Cooperativa Agrícola Nostra Senyora de l’Oreto com l’empresa Cítricos valencianos (Cañamás) de l’Alcúdia, reparteixen cada mes a tots els col·legis, caixons amb les taronges que disposen de forma, completament, gratuïta.



El passat mes de novembre, es van repartir un total 40 caixes de taronges, distribuïdes entre els C.E.I.P. Batallar, el C.E.I.P. Les Comes, el C.E.I.P. Heretats, l’Escola Infantil Pachala, L’Escoleta Infantil municipal i el C.E.I.P. Sant Andreu. Al mes de desembre es van repartir un total de 48 caixes i, per començar l’any, s’han distribuït un total de 40 entre totes les escoles.



Des que va començar aquesta campanya l’any 2011, la Cooperativa Agrícola Nostra Senyora De l’Oreto ha repartit un total de 1708 caixons de taronges, junt amb els dispensats per l’empresa Cítricos valencianos (Cañamás) amb un total de 1348 caixes. La suma d’aquestes dos ascendeix a la xifra de 3056 caixons de taronges.



Si es té en compte les xifres des que l’Ajuntament va començar tot aquest projecte, des de l’any 2011 s’han consumit un total de 21928 caixons de taronges, d’aproximadament 15 quilos cadascun, entre tots els col·legis. Amb aquesta acció s’anima a tot l’alumnat a prendre suc de taronja i d’aquesta manera fer que menjar fruita siga més divertit.