L’alumnat de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes es gradua del primer nivell

Connect on Linked in

L’Ajuntament va celebrar el passat dijous 27 de maig l’acte de clausura, en el qual va participar l’alcalde, la directora de l’ADL i l’equip docent

Després de superar la primera fase del projecte, tot el grup participa des d’aquesta setmana en el nivell dos de l’itinerari

El Centre Cultural d’Almussafes va acollir el passat dijous 27 de maig al matí l’acte de graduació del Nivell I de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ de la localitat. Durant l’acte, presidit per l’alcalde, Toni González, i al qual va assistir l’alumnat, l’equip responsable del projecte i la directora de l’ADL, se’ls va fer lliurament d’un diploma commemoratiu que acredita la superació d’aquesta primera fase de la iniciativa, amb la qual han aconseguit el Certificat de Professionalitat ‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’. Les deu persones continuen des d’aquesta setmana formant-se en aquest àmbit, afrontant els nivells II i III d’aquest pla impulsat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), que també s’imparteix en dependències almussafenyes.

L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes acaba de concloure el desenvolupament de la primera de les etapes que componen el projecte, en la qual la totalitat de l’alumnat ha aconseguit superar amb èxit els continguts inclosos en el currículum. Per a celebrar-ho, l’Ajuntament de la localitat va organitzar el passat dijous 27 de maig al matí un acte de graduació que es va dur a terme en el Centre Cultural i al qual van assistir, a més de les persones participants, l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González, la directora de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Elena Baldoví, i l’equip docent, encapçalat pel director, Pepe Riera.

El primer edil va felicitar l’alumnat pels resultats obtinguts, “que són fruit de l’esforç, l’interés i les ganes d’aprendre al voltant d’unes matèries que els seran de gran utilitat quan s’enfronten al mercat laboral”. “Sens dubte, han respost amb la millor de les actituds a aquest programa, motiu pel qual en el consistori municipal no podem estar més satisfets amb el recorregut realitzat fins ara per aquesta iniciativa que secundem com a bona alternativa als sistemes habituals d’adquisició de coneixements pràctics, en aquest cas relacionats amb els serveis administratius i generals”, afig.

Per a escenificar aquest agraïment, el president de l’executiu municipal va aprofitar la convocatòria per a fer-los lliurament d’un diploma commemoratiu en el qual l’Ajuntament reconeix la seua dedicació i acredita la superació del Nivell I del Certificat de Professionalitat ‘Operacions auxiliars de serveis administratius i generals’. “Com més preparats i preparades estiguen, més possibilitats de trobar treball tindran. Per això en ‘Et Formem’ s’utilitza una metodologia innovadora que inclou pràctiques remunerades en diferents departaments municipals, una cosa que, sens dubte, és el que marca la diferència respecte a altres projectes”, assenyala.

Nivells II i III

Les deu persones incloses en el programa, totes elles amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, han començat aquesta setmana el Nivell II d’aquesta mateixa especialitat (‘Activitats Administratives en la Relació amb el Client’), que s’imparteix també a Almussafes després que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) de la Generalitat Valenciana donara el vistiplau a l’abril a la continuació del projecte en la població. Així mateix, també es desenvoluparà posteriorment el Nivell III (‘Assistència Documental i Gestió de Despatxos i Oficines’). Igual que ha ocorregut fins ara, en aquestes dues fases continuarà implementant-se el sistema mixt d’ocupació i formació, per la qual cosa al contingut teòric se li sumaran pràctiques per les quals rebran un salari.

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) va concedir a l’Ajuntament d’Almussafes una subvenció de 123.703,20 euros per a la posada en marxa del Nivell I, al qual el consistori va afegir 3.600 euros i tant les instal·lacions com els mitjans materials disponibles en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA), edifici en el qual es duen a terme les sessions teòriques. En aquesta ocasió, per als nivells II i III s’ha aconseguit l’aportació extra de 241.358,40 euros per part de la Generalitat Valenciana, la subvenció màxima permesa. Aquesta quantitat i els 8.200 euros invertits pel consistori possibiliten la continuació d’aquest servei, l’ampliació del qual ha suposat una inversió total de 249.558,40 euros.