L’alumnat de l’IES Comarcal realitza un curt per conscienciar sobre temes mediambientals i socials

Connect on Linked in

Els estudiants de Secundària de l’IES Comarcal, al qual estan adscrits els centres educatius de Godella, han realitzat el curtmetratge ‘Dirty Tide’ per reivindicar una major conscienciació sobre el respecte social, de l’entorn i de la natura.

Esta iniciativa, que ha comptat amb el suport de les regidories d’Educació de Godella i Burjassot, s’emmarca dins els projectes d’innovació educativa ‘MOMO’ i ‘Programa tu obra’, en els quals també han participat els instituts Vicent Andrés Estellés –amb el curt ‘Tiempos de cambio’- i Federica Montseny –amb ‘Fakesung X’-. Els treballs comprenen Impressió en 3D, electrònica digital i animació amb una finalitat mediambiental i social.

En ‘Dirty Tide’ es pretén realçar la importància de la cura de l’entorn marítim. Una família embruta la platja i a la nit la marea l’arrossega part d’ella cap a dins, aquest fet fa mal als animals. Una altra família ho veu i actua correctament llevant el fem i ajudant els animals.

En ‘Temps de canvi’ els estudiants reivindiquen la igualtat i el respecte social. En una ciutat arrasada per les bombes, sobreviu un jove envoltat de persones amb cap quadrat.

Ell és diferent i ningú de l’entorn el respecta. Pateix menyspreu i violència. Només una xica cap quadrat s’acosta a ell. L’amor que sorgeix entre tots dos fa converteix a la xica és una persona més humana. Com a símbol, desapareix el seu cap quadrat.

L’IES Federica Montseny narra en el seu curtmetratge ‘Fakesung X’ el consumisme que viu la joventut en la societat actual i com el consum de masses i ràpid fa que es perda el valor de les coses. La història comença quan ix al mercat l’últim robot de la seua generació, el Fakesung X, protagonista indiscutible del curt i objecte de desig de tots els personatges que apareixen anhelen tindre.

En MOMO els estudiants de l’IES Comarcal i IES Vicent Andrés Estellés han aprés no només tècniques d’animació com el Stop Motion sinó a construir un sistema de filmació de vídeo com és un slider o braç robòtic per mitjà d’una Impressora 3D i a programar els moviments d’aquest sistema amb electrònica digital. Per part seua, els alumnes de l’IES Federica Montseny han convertit en actor a un robot humanoide que prèviament han aprés a programar.

A més, els projectes comporten també un important treball artístic. Perquè la idea original, el guió, personatges i decorats dels tres curtmetratges han sigut creats pels propis alumnes de tots dos centres educatius.

Els tres curtmetratges es projectaran per primera vegada el 17 de maig a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València a Burjassot al costat de 28 curtmetratges més d’altres centres educatius de Secundària i Primària de la província de València que també estan realitzant tots dos projectes amb els seus estudiants. Un esdeveniment en el qual els estudiants de l’IES Comarcal i IES Vicent Andrés Estellés, i dins de MOMO, muntaran també un estand explicatiu amb tot el decorat i maquinària creats i en el qual realitzaran una exposició pública del desenvolupament i execució del projecte.

Eixe mateix dia, l’Escola Politècnica acollirà també, a més de MOMO i Programa tu obra, l’esdeveniment del projecte educatiu de construccions de drons socials, La Fira Aèria. En total es donaran cita més de 55 centres educatius de Secundària de les províncies de València i Castelló.

Cal destacar que MOMO igual que La Fira Aèria i Programa tu obra són projectes del Caleidoscopio, start up de la Universitat

Miguel Hernández i compten amb la col·laboració de Alioth Art i Ciència, l’Escola Politècnica Superior d’Alacant, la Universitat de València, la pròpia Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Autònoma de Madrid, el Centre de Formació de professorat de la Conselleria d’Educació (CEFIRE) i el Centre Territorial d’Innovació i Formació de Conselleria Educació Madrid (CTIF).