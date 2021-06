L’alumnat de l’IES Joan Fuster de Sueca participant en el projecte de les colònies felines rep les seues targetes regal per a utilitzar en el comerç local

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit l’acte de lliurament de les targetes regal a l’alumnat de l’Institut Joan Fuster participant en el projecte de disseny i pintura dels contenidors destinats al control de les colònies felines. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i les regidores de Comerç, Manoli Egea, i Benestar Animal, Carmen Pérez, impulsores del projecte, han sigut els encarregats d’entregar estes targetes perquè s’utilitzen en els comerços locals adherits a la campanya Reviscolem Sueca, amb la que es pretén, al mateix temps, dinamitzar les compres a la ciutat.

“Em sent molt emocionada pel gran acolliment del projecte per part de l’alumnat i professorat de batxillerat artístic de l’IES Joan Fuster, així com pel resultat dels dissenys i pintura dels contenidors. Per això, vull agrair-los a tots i totes la seua valuosa col·laboració. Hui hem entregat 12 targetes regal, per valor de 150 euros cadascuna, als 12 alumnes els dissenys dels quals van resultar guanyadors en el concurs que els vam plantejar. Però, a més, hem entregat 48 targetes per valor de 50 euros cadascuna a tot l’alumnat que ha participat en la pintura dels contenidors. La nostra pretensió, a més d’involucrar a la joventut de Sueca en la importància de la cura dels animals, és també la de potenciar que realitzen les seues compres en el comerç local”, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea.

Per la seua banda, l’associació de comerç local Arrima’t, implicada també en el projecte, ha agraït a l’Ajuntament la seua col·laboració, així com a l’alumnat i professorat, “perquè tots els diners que s’han entregat este matí en forma de targeta regal es van a reinvertir en els negocis de Sueca. La nostra intenció és potenciar que la joventut, que és el futur, es consciencie que pot realitzar les seues compres en el municipi, al mateix temps que facilitar-los el fet que coneguen negocis que potser desconeixien la seua existència”, ha assenyalat Tony Landete, president d’Arrima’t.

L’alumnat participant ha mostrat la seua satisfacció pel regal rebut en forma de targeta i per la possibilitat que els ha donat el projecte de fomentar la seua creativitat, “és un projecte molt interessant en el qual hem pogut desenvolupar tots els coneixements adquirits, i m’ha agradat molt poder participar en ell”, ha afirmat Martí Grau, alumne de primer de batxillerat.