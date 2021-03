L’alumnat de Primària inicia les classes al nou col·legi Ciutat de Cremona d’Alaquàs

Connect on Linked in

Un total de 188 alumnes han estrenat hui dilluns 1 de març les noves aules del centre educatiu

Hui és dia de festa i celebració al col·legi públic Ciutat de Cremona. Tal i com estava previst, un total de 188 alumnes de primària han pogut iniciar hui dilluns 1 de març les seues classes en el nou edifici. La comunitat educativa del centre diu d’aquesta manera adéu a 14 anys d’aules prefabricades i una reivindicació històrica feta realitat. Per tal de respectar totes les mesures exigides per a fer front al Covid-19, el col·legi ha establert tres accessos per a la seua entrada: un primer per al cicle d’infantil, que ja va iniciar les classes al centre al mes de setembre, i dos accessos per a cicle de primària. Així, un total de 272 alumnes estudien ja en aquest nou col·legi.

L’aulari de primària està format per 15 aules. Les obres van finalitzar a principis de febrer i durant aquest mes s’ha procedit a la neteja de les instal·laciones per part de l’ajuntament. La brigada de serveis urbans de l’ajuntament i la comunitat educativa varen iniciar al trasllat del mobiliari el passat dimecres 24 de febrer i per al seu acomiadament, l’alumnat del centre va elaborar murals i van realitzar activitats per a expressar els seus sentiments, celebrant hui l’entrada al nou centre amb una coreografia on ha participat l’alumnat i el professorat.

L’edifici es troba ubicat en l’avinguda Camí Vell de Torrent, en un solar cedit per l’Ajuntament d’Alaquàs a la Conselleria d’Educació. Es tracta d’una reivindicació històrica que va nàixer fa ara 14 anys. Per aquest centre ubicat en aules prefabricades des dels seus inicis han arribat a passar cada any 500 alumnes, fins i tot dues generacions han completat tots els seus estudis. Les condicions d’estudi en aquestes aules han provocat durant tot aquest temps diverses accions per tal de denunciar la situació que es patia, principalment en dies de pluja i vent. Era una reivindicació justa i històrica per als serveis educatius i públics d’Alaquàs que ara ja es una realitat.