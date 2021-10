L’alumnat de primer de primària del col·legi Sant Cristòfor Màrtir de Picassent visita l’Ajuntament

Connect on Linked in

La visita s’emmarca dins les activitats escolars de l’àrea de Socials

L’alcaldessa ha rebut al saló de plens als dos grups de primer d’Educació Primària del col·legi Sant Cristòfor Màrtir. L’alumnat està aprenent estos dies a classe com és el poble i la seua organització des del punt de vista administratiu. L’Alcaldessa els ha explicat qué és un Ajuntament, com funciona i la gestió que han de fer els polítics. Així mateix els ha recordat les seues obligacions com a ciutadans i ciutadanes com per exemple: no embrutar els parcs, cuidar el espais verds i els carrers, respectar el mobiliari urbà, complir les normes d’educació vial, entre altres. L’alumnat, atent a les explicacions, ha plantejat diverses preguntes segons les seues inquietuds.