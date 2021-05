Print This Post

El Centres Educatius Federico Garcia Sanchiz, Alborxí, Murta i Xúquer són els guardonats

L’alumnat de quatre centres educatius alzirenys ha rebut hui el premi Sambori del concurs de literatura en valencià que organitza la Fundació Sambori d’Escola Valenciana. A causa de la pandèmia, enguany no s’ha fet festa de lliurament d’estos guardons, sino que s’ha fet el reconeixement als guanyadors i guanyadores als mateixos centres.

350 professors i professores han fet la primera selecció dels treballs als centres educatius públics i concertats de la nostra comarca. El 23é premi Sambori promou i difon l’ús literari del valencià dins de l’àmbit escolar i està adreçat a l’alumnat d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, formació de persones adultes i Escoles oficials d’idiomes i de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Les obres es presenten de manera individual, tot i que en la modalitat infantil els treballs tenen àmbit d’aula i en primer de primària hi ha les dos opcions, individual i d’aula. Pel que fa a la participació alzirenya, hem estat molt ben representants en els guardons, amb cinc reconeixements entre els premis comarcals:

En educació infantil de 5 anys, el premi ha estat per al conte Un somni policial de l’aula de la professora Noe García del CEIP Garcia Sanchiz.

En la modalitat de necessitats educatives especials, el guanyador individual ha sigut Óscar Costa Giménez del CP L’Alborxí amb l’obra El ninot fum.

Pel que fa a l’IES La Murta d’Alzira, hi ha dos premis. D’una banda l’alumne Alberto Primo ha sigut el guanyador de primer cicle de secundària amb l’obra Archie Williams i la fulla maleïda i en 2n cicle, l’alumna Maria Muñoz Serra amb l’obra Destí.

Finalment el centre educatiu Xúquer, ha aconseguit un altre guardó. En este cas l’alumna Nerea Aliques Zafrilla ha estat la guanyadora del segon cicle de secundària amb l’obra Tan sols una abraçada i un bes.

El regidor de cultura, Alfred Aranda, ha explicat que “enguany la participació dels centres educatius alzirenys ha sigut molt satisfactòria, i encara que no s’haja pogut realitzat la Trobada d’escoles en valencià, el premi Sambori s’ha mantés amb la mateixa il·lusió i ha permès promoure la nostra llengua a l’escola.

Al llarg del matí el regidor de Cultura Alfred Aranda, junt a Pere Calpe, representant d’Escola Valenciana han visitat els quatre centres alzirenys guardonats per tal de lliurar els premis a l’alumnat, consistents en un lot de llibres, una tassa i un diploma, un faristol de taula. Tots els alumnes participants han rebut un llapis o un bolígraf del Premis Sambori 2021.

Així mateix, els centres han rebut una bossa de tela facilitada pel SERVAL i el recordatori de la 35ª Trobada d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, que malauradament no es va poder portar a terme per la pandèmia. El recordatori consistix a una imatge en cartó ploma del cartell de la trobada prevista per a l’abril de 2020.